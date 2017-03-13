У Каневі духовенство та вірні УГКЦ започаткували Всеукраїнську акцію «Паростки єднання»

11 березня 2017 року на Тарасовій горі, що у місті Канів, за участю духовенства та вірних УГКЦ започаткували Всеукраїнську акцію «Паростки єднання».

Захід провели в рамках третього паломництва Київської архиєпархії УГКЦ до Тарасової гори. Очолив прощу Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. У Каневі Предстоятель УГКЦ очолив Архиєрейську Божественну Літургію у співслужінні з владикою Йосифом (Міляном), Єпископом-помічником Київським, та духовенством Київської архиєпархії.

В акції також взяли участь: міністр культури України Євген Нищук, міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, генеральний директор Шевченківського національного заповідника Мар’ян Піняк, а також представники органів місцевого самоврядування.

По завершенні Літургії було висаджено символічне дерево єднання з жолудів столітніх дубів, які ростуть на Тарасовій горі. Також традиційно було посаджено біблійне дерево – смоківницю. В задумі організаторів ця акція стала початком висадження алеї дубів із Тарасової гори у скверах та парках України і світу, які пов’язані з ім’ям видатного українця Тараса Шевченка.

За словами владики Йосифа, з цими дубами пов’яжуться коріннями різні міста України, Схід та Захід, і всі українці, які покинули рідну землю і посіли корінням в чужих краях: “Ми сьогодні справді починаємо дуже велику справу”, – наголосив єпископ.

Опісля відбулася урочиста хода на Тарасову гору, а також церемонія покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку. На могилі Кобзаря присутні помолилися Панахиду за упокій його душі та всіх полеглих за волю України.

Після цього священикам було передано паростки дубів, які вони повезли до Києва, Вінниці, Чернігова, Черкас, Вишгорода, Білої Церкви, Фастова, Ірпеня, Василькова, Обухова, Ніжина, Золотоноші, Вишневого. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.