- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Каневі духовенство та вірні УГКЦ започаткували Всеукраїнську акцію «Паростки єднання»
14 березня 2017, 08:35 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
11 березня 2017 року на Тарасовій горі, що у місті Канів, за участю духовенства та вірних УГКЦ започаткували Всеукраїнську акцію «Паростки єднання».
Захід провели в рамках третього паломництва Київської архиєпархії УГКЦ до Тарасової гори. Очолив прощу Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. У Каневі Предстоятель УГКЦ очолив Архиєрейську Божественну Літургію у співслужінні з владикою Йосифом (Міляном), Єпископом-помічником Київським, та духовенством Київської архиєпархії.
В акції також взяли участь: міністр культури України Євген Нищук, міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, генеральний директор Шевченківського національного заповідника Мар’ян Піняк, а також представники органів місцевого самоврядування.
По завершенні Літургії було висаджено символічне дерево єднання з жолудів столітніх дубів, які ростуть на Тарасовій горі. Також традиційно було посаджено біблійне дерево – смоківницю. В задумі організаторів ця акція стала початком висадження алеї дубів із Тарасової гори у скверах та парках України і світу, які пов’язані з ім’ям видатного українця Тараса Шевченка.
За словами владики Йосифа, з цими дубами пов’яжуться коріннями різні міста України, Схід та Захід, і всі українці, які покинули рідну землю і посіли корінням в чужих краях: “Ми сьогодні справді починаємо дуже велику справу”, – наголосив єпископ.
Опісля відбулася урочиста хода на Тарасову гору, а також церемонія покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку. На могилі Кобзаря присутні помолилися Панахиду за упокій його душі та всіх полеглих за волю України.
Після цього священикам було передано паростки дубів, які вони повезли до Києва, Вінниці, Чернігова, Черкас, Вишгорода, Білої Церкви, Фастова, Ірпеня, Василькова, Обухова, Ніжина, Золотоноші, Вишневого. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Рабин Вишедскі: майже третина євреїв Донбасу переїхала в Ізраїль від 2014 року | 14 березня 2017, 11:38 | Надзвичайні ситуації
Псевдособор 1946 року був логічним продовженням політики Російської держави щодо УГКЦ, - Володимир Сергійчук | 14 березня 2017, 10:37 | Історія, археологія
УПЦ КП провела Службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври | 14 березня 2017, 10:22 | Міжправославні стосунки
На Олександрійщині у ДТП потрапив священик | 14 березня 2017, 10:10 | Надзвичайні ситуації
РПЦ не перепідпорядковує собі Кримську єпархію, щоб зберегти вплив на УПЦ (МП) – експерт | 14 березня 2017, 09:39 | Міжправославні стосунки
Останні коментарі
- 13 березня 2017, 23:30
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов, |
- 10 березня 2017, 22:19
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко |
- 10 березня 2017, 22:19
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко. |
- 10 березня 2017, 22:18
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко. |
- 10 березня 2017, 22:17
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко. |
Популярні статті місяця
13 лютого 2017, 10:19 | Міжправославні стосунки | 13 лютого 2017, 20:08
14 лютого 2017, 12:24 | Міжнародні відносини | 15 лютого 2017, 15:32
СБУ вивчає можливість обмежувальних заходів щодо Патріарха Кирила
14 лютого 2017, 14:40 | Міжцерковні стосунки | 20 лютого 2017, 18:48
Кардинал Курт Кох запропонував створити комісію для примирення РПЦ та УГКЦ
13 лютого 2017, 09:38 | Суспільство-дайджест | | 14 лютого 2017, 22:04
Митрополит Олександр Драбинко: Новинський з радістю сприймав побиття людей на Майдані. Кричав: «Давите их, гадов!»
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 3 березня 2017, 14:55
Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
Коментарі