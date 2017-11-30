Сьогодні у римо-католиків та лютеран розпочався перший день Адвенту: приготування до Різдва

3 грудня 2017, 10:42 | РКЦ в Україні | 0 |   | Код для блогу |  | 

Адвент.jpgСьогодні, 3 грудня, починається Адвент – час очікування Різдва і різдвяного посту у римо-католиків і лютеран.

Різдвяний піст на Заході отримав назву «адвенту», що з-латинської означає «прихід», тобто прихід у світ Христа. Спершу слово «адвент» означало сам празник Христового Різдва, а пізніше — почало означати час перед Христовим Різдвом.

У IX ст. перша неділя адвенту стає на Заході початком церковного року. Адвент триває у християн західного обряду чотири тижні – до 24 грудня.

У цей час Церква закликає віруючих присвятити свій час молитві, посту та добрим справам, а також взяти участь у реколекціях – духовних роздумах, які проводять католицькі громади.

Детальніше про Адвент читайте у матеріалі РІСУ: АДВЕНТ — ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ДО РІЗДВА

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    • b111 | 3 грудня 2017, 12:36

      Та ні. Наші туди не поїдуть, Та й девочки там бородаті -фу. А старих куди поділи? https://diak-kuraev.livejournal.com/1839438.html ??? Виконають план напевно швидше.

    • Василий Петров | 3 грудня 2017, 11:34

      Поэтому как минимум в одном Денисенко таки будет прав: Москве действительно доверять нельзя, при этом предусмотрительно забыв упомянуть, что и к нему самому тоже не может быть абсолютно никакого

    • Учкудук | 3 грудня 2017, 11:34

      В Новодевичий монастырь- там как раз новых девочек привезли.

    • Василий Петров | 3 грудня 2017, 11:29

      Пока в церкви существует духовенство, под видом веры в Бога будет всегда насаждаться ЧИНОПОЧТАНИЕ и авторитаризм, потому что у духовенства абсолютно нет и не может быть никаких других целей как в

    • mischa | 3 грудня 2017, 09:51

      Ето не православие,а путинско-гундяевская сатанинская комунистическая секта.

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