Сьогодні у римо-католиків та лютеран розпочався перший день Адвенту: приготування до Різдва

Сьогодні, 3 грудня, починається Адвент – час очікування Різдва і різдвяного посту у римо-католиків і лютеран.

Різдвяний піст на Заході отримав назву «адвенту», що з-латинської означає «прихід», тобто прихід у світ Христа. Спершу слово «адвент» означало сам празник Христового Різдва, а пізніше — почало означати час перед Христовим Різдвом.

У IX ст. перша неділя адвенту стає на Заході початком церковного року. Адвент триває у християн західного обряду чотири тижні – до 24 грудня.

У цей час Церква закликає віруючих присвятити свій час молитві, посту та добрим справам, а також взяти участь у реколекціях – духовних роздумах, які проводять католицькі громади.

Детальніше про Адвент читайте у матеріалі РІСУ: АДВЕНТ — ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ДО РІЗДВА