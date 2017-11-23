Римо-католицькі єпископи закликають у суботу запалити свічку пам’яті та помолитися за жертв Голодомору

24 листопада 2017, 10:53 | РКЦ в Україні | 0 |   | Код для блогу |  | 

Конференції римо-католицьких єпископів України оприлюднила звернення з нагоди Дня пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій.

«Поминаючи душі загиблих у геноциді мільйонів наших співгромадян, просімо у Бога прийняти їх до небесного дому Отця на бенкет любові і радості, без сліз, страждання і ненависті. Нехай спочивають у вічному мирі і ясності неба.

Молімо Милосердного Бога і за душі всіх тих, які дозволили злу і нищівній ідеології запанувати над своїм розумом, природним інстинктом збереження людського життя та пошаною людської гідності. Просімо Отця також про те, щоб Він оберіг наш народ і народи всього світу від тоталітарних режимів та небезпеки зверхності, нетерпимості, ворожнечі та ненависті до інших людей. Пам’ятаймо, що усі ми – діти одного Отця та брати і сестри у Його Єдинородному Сині Ісусі Христі.

З покорою і вдячністю споживаймо насущний хліб, сумлінно і чесно працюймо для блага наших сімей і Батьківщини, уміймо ділитися з тими, хто відчуває нестачу.

В єдності з усім українським народом у суботу 25 листопада запалімо о 16:00 свічку пам’яті та молімося разом до Небесного Отця в тиші наших сердець».

 

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теги до статті:Голодомор,РКЦ
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