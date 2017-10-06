Римо-Католицька Церква в Україні урочисто завершила Ювілейний Фатімський рік

Римо-Католицька Церква в Україні 13 жовтня завершила святкування Ювілейного року 100‑річчя Фатімських об’явлень. Центральні урочистості відбулись у Львові, у митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії, інформує CREDO.

На урочистості прибули єпископи з цілої України, а також численні священики та богопосвячені особи. Літургію очолив архиєпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський, голова Конференції римо-католицьких єпископів в Україні.

Гомілію виголосив ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії єпископ Станіслав Широкорадюк.

У своїй проповіді він говорив про те, яким неймовірним даром для нас є Марія, Матір Ісуса, Матір кожного з нас. Яким прикладом Вона є для всіх матерів, яким є натхненням. Адже наші українські матері також дивляться на страждання і смерть своїх синів і не можуть нічого зробити, як Марія під хрестом.

«Я часто говорю: ваше материнство освячене кров’ю ваших синів, бо вони пролили свою кров за Батьківщину. І ми не можемо не цінувати тих, хто склав свою голову, і тих матерів, які освячуються кров’ю своїх синів. Як Марія під хрестом. Але мушу із прикрістю визнати, що сьогодні навіть католики остигають у марійній побожності.. Тепер невідомо, чи об’явлення у Фатімі було скероване перш за все до атеїстів, чи, може, більше до нас — католиків, щоб молилися».

На завершення єпископ Станіслав сказав: «Україна платить дуже велику ціну за свій вибір. Але ціна ще вища, бо все ще немає того покаяння, на яке Марія від нас чекає. Відбувається марафон зла. І саме тому важливо зміцнити нашу віру і відновити марійну побожність. Недарма Вона названа прибіжищем грішників. І мусимо мати надію, що Вона нас не покине, і для цього треба почати від себе. Нехай кожний із нас прийде до Марії з великою покорою і відданістю, промовляючи слова: Під Твою милість прибігаємо».

Після завершення Меси розпочалася молитовна хода центральними вулицями міста — люди молилися Розарій, ідучи за статуєю Фатімської Діви Марії. Із вервицями та палаючими свічками у руках віряни молилися за мир в Україні та за українські родини, які є колискою суспільства. Хода завершилася перед храмом Стрітення (Матері Божої Громничної).

Архиєпископ Мечислав Мокшицький висловив надію, що невдовзі домініканське душпастирство зможе отримати храм у повне користування.Як знак укріплення цієї надії, передав настоятелю о. ЯкубуГонцяжу OP наріжний камінь, освячений у Фатімі. Згодом його вмурують у вівтар цього храму.

Єпископ Леон Дубравський, ординарій Кам’янець-Подільської дієцезії ще раз виголосив Акт присвячення України Непорочному Серцю Марії , а ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії благословив усіх присутніх.