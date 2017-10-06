У центрі Києва відкрили мурал Івана Павла ІІ

На столичному Печерську у неділю, 15 жовтня, відкрито мурал із зображенням Папи римського Івана Павла ІІ. Про це повідомляє Укрінформ.

«Відкриття цього муралу свідчить про постійне вираження дружби та пам’яті людини, яка підтримувала Україну, свободу та мир», – сказав на церемонії посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

Він зацитував слова Івана Павла ІІ про те, що українців і поляків історія має об’єднувати, а не навпаки.

«Українці і поляки мають подолати історичні непорозуміння, які ще живі в обох суспільствах, і будувати свої відносини на дружбі і взаємоповазі», – наголосив дипломат.

У свою чергу голова Печерської міської райдержадміністрації Сергій Мартинюк повідомив, що мурал малював австрійський художник, який просив не називати його ім’я. Стінне зображення створене на замовлення Посольства РП в Україні, КМДА та за підтримки радника міністра інформаційної політики України Гео Лероса.

В урочистих заходах, пов’язаних з офіційним відкриттям у Києві вулиці св. Івана Павла ІІ (колишня вул. П.Лумумби) та муралу з образом св. Івана Павла ІІ (на стіні будинку № 2 по бульвару М.Приймаченко) взяв участь також апостольський нунцій в Україні (посол Ватикану) архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

Напередодні відкриття на будинку №2 по бульвару М.Приймаченко муралу з образом святого Івана Павла ІІ, у ніч проти 14 жовтня, невідомі фломастером розмалювали свастикою і антипольськими написами стіни цієї будівлі.

Після фіксації поліцією акту вандалізму комунальні служби Печерського району Києва усунули ці написи. Як повідомив речник Посольства Польщі Кароль Язовський, мурал не пошкоджений.