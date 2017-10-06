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У центрі Києва відкрили мурал Івана Павла ІІ
15 жовтня 2017, 18:11 | РКЦ в Україні | 0 | | Код для блогу | |
На столичному Печерську у неділю, 15 жовтня, відкрито мурал із зображенням Папи римського Івана Павла ІІ. Про це повідомляє Укрінформ.
«Відкриття цього муралу свідчить про постійне вираження дружби та пам’яті людини, яка підтримувала Україну, свободу та мир», – сказав на церемонії посол Польщі в Україні Ян Пєкло.
Він зацитував слова Івана Павла ІІ про те, що українців і поляків історія має об’єднувати, а не навпаки.
«Українці і поляки мають подолати історичні непорозуміння, які ще живі в обох суспільствах, і будувати свої відносини на дружбі і взаємоповазі», – наголосив дипломат.
У свою чергу голова Печерської міської райдержадміністрації Сергій Мартинюк повідомив, що мурал малював австрійський художник, який просив не називати його ім’я. Стінне зображення створене на замовлення Посольства РП в Україні, КМДА та за підтримки радника міністра інформаційної політики України Гео Лероса.
В урочистих заходах, пов’язаних з офіційним відкриттям у Києві вулиці св. Івана Павла ІІ (колишня вул. П.Лумумби) та муралу з образом св. Івана Павла ІІ (на стіні будинку № 2 по бульвару М.Приймаченко) взяв участь також апостольський нунцій в Україні (посол Ватикану) архієпископ Клаудіо Гуджеротті.
Напередодні відкриття на будинку №2 по бульвару М.Приймаченко муралу з образом святого Івана Павла ІІ, у ніч проти 14 жовтня, невідомі фломастером розмалювали свастикою і антипольськими написами стіни цієї будівлі.
Після фіксації поліцією акту вандалізму комунальні служби Печерського району Києва усунули ці написи. Як повідомив речник Посольства Польщі Кароль Язовський, мурал не пошкоджений.
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