В єпископату РКЦ розділилися погляди щодо стигматика з Кальві, брата Іллі Катальдо

Реколекції, які провадить 10-11 жовтня в Україні, зокрема на Хмельниччині і Львівщині, відомий чернець-стигматик з Кальві, брат Іля Катальдо, викликали неоднозначну реакцію.

Деякі українські парафії скасували зустрічі з монахом. Зокрема, як уже повідомлялося, єпископ Ян Собіло закликав вірян утриматися від участі у таких зустрічах.

Голова Єпископату РКЦ архиєпископ Мечислав Мокшицький має іншу думку з цього приводу. Він повідомив католицькому часопису Сredo, що потрібно користуватися дарами і харизмами, які дає Господь, адже це може підтримати нас на дусі у важкий для України час:

— Церква має багато харизм, багато Орденів, людей, які отримують якесь особливе послання, завдання, дар переказувати Боже Слово, а одночасно дар благодаті: чи ран, чи стигматів. Відомим стигматиком, наприклад, був Отець Піо. Господь посилає нам час від часу таких людей, щоби зміцнити нас у вірі. За своєю природою людина слабка, інколи, як апостол Тома, хоче доторкнутися, щоб увірувати. Христос каже: «Щасливі ті, які, не бачивши, увірували». Так само Богородиця в історії спасіння кілька разів сходила на землю, щоби зміцнювати своїх дітей, щоби напоумлю вати їх, запрошувати до молитви. Подібно й отець Ілля [Катальдо, стигматик із Кальві] для нас може бути таким знаком для Церкви в Україні, яка переживає певну кризу, певні труднощі і потребує духовної підтримки у цій боротьбі з кризою, зокрема економічною, у цей час війни. Гадаю, що отець Ілля, можливо, буде для багатьох вірних, які потребують особливих знаків, таким зміцненням для довіри Господу.

Також єрарх додав, що не можна впадати у крайнощі та фанатизм, а керуватися у своєму житті Євангелієм і Таїнствами Церкви:

— Віруючій людині повинно бути достатньо Христа в Божому Слові і Таїнствах. Такі харизми можуть допомогти зміцнити нашу фундаментальну, доктринальну, віру, але одночасно можуть причинитися до такого надто магічного трактування віри, можуть призвести лише до емоційного її переживання. Я би не хотів, щоби отець Ілля був причиною лише тимчасового заспокоєння наших почуттів, тим більше, щоб це не був якийсь фанатизм. Наша віра завжди має керуватися Євангелієм. Слухайте коментар архиєпископа Мечислава Мокшицького польською мовою:

Довідка: Брат Ілля — італійський містик, стигматик, який має багато дарів. На цей час він найбільш відомий стигматик у католицькому світі. Він стверджує, що страждає, як Ісус у Страсний Тиждень. Брата Іллю багато хто критикує. Щодо офіційного ставлення Церкви до стигматів брата Іллі, то поки що Церква ні не визнає, ні не заперечує цього, а спостерігає за його діяльністю. Діяльність брата Іллі не має церковного схвалення. Також на території дієцезії його просять не організовувати молитовні зустрічі.