Єпископ Ян Собіло про стигматика з Кальві: це не Божа людина

10-11 жовтня в Городку, на Хмельниччині, відбудуться реколекції брата Іллі з Кальві, стигматика з Італії та о. Яна Білецького, екзорциста.

Єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло, посилаючись на власні джерела, каже, що стигмати брата Іллі — не від Бога. Владика закликає вірних ставитися обережно до різних об’явлень та зцілень.

У коментарі CREDO єпископ Ян Собіло сказав:

— Багато людей говорить про візит в Україну стигматика брата Іллі. Із ним приїжджають священики. Я їх особисто не знаю, але отримав інформацію від людей, а також прочитав інтерв’ю папського екзорциста Ґабріеля Аморта, сьогодні вже покійного. Ґабріель Аморт із ним спілкувався і розпізнав, що це не Божа людина і його стигмати — не від Господа. Ми знаємо також, що в останні часи лукавий буде давати живі знаки. Я не хочу нікого засуджувати, але ми не маємо певності, що ця людина нас приведе більше до Бога і тому прошу як брат, як єпископ, як християнин, бути дуже обережними.

Єпископ Ян наголосив, що завжди потрібно дивитися на наслідки.

— Сьогодні є різні харизматичні групи. Треба подивитися, що далі з цією людиною. І те, що людина кричить на екзорцизмі, а потім перестала кричати – ще не означає, що вона звільнена. Людина, яка падає на харизматичній молитві — це ще не значить, що Господь до неї доторкнувся. Треба роздивитися, що з цією людиною є в житті. Чи дійсно є добрі плоди після цих випадків. Тому що ніхто не слідкує, що трапляється з людиною, яка потрапляє в різні харизматичні рухи. Є рухи від Святого Духа, а є омана, тому наше завдання — обережно дивитися і слідкувати за життям людей, які брали участь у таких різних справах. Тому сьогодні прошу бути обережним із цим стигматиком.

Владика закликає вірян обережно ставитися до різних «сенсацій»:

— Це складна справа. Будьмо обережні. Треба мати розплющені очі і відкриті вуха, щоби розпізнати. Тому що в Україну хлинуло багато різних людей, які говорять про Бога, але вводять людей в оману. Як був колись час Кашпіровського, який ходив по храмах і зцілював, а ми знаємо, що це була величезна омана. Треба мати в серці багато стриманості, коли ми не знаємо від Бога це чи не від Бога.

Католицький єрарх наголошує, що потрібно користуватися багатством, яке нам дала Церква: — Маємо сповідь, Євхаристію, маємо Святе Письмо, маємо піст — це та сила, яка прозора. Тому що коли потрапляєш під дію людини, будеш страждати. Мені було би шкода тих бабусь і людей, які з цілого серця шукають допомоги і підуть на зустріч із людиною, яка під прикриттям того, що робить добро, зробить зло. Заохочую всіх триматися вчення Церкви і не йти за людьми, які роблять сенсацію, тому що це може бути величезний удар по Церкві і духовності в Україні.

Як відомо реколекції брата Іллі в Україні планувалися вже давно, проте в останній момент деякі парафії і храми відмовилися його приймати. Завтра відбудеться зустріч стигматика з Кальві та екзорциста Яна білецького у Городку.