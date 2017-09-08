Домініканці відкрили у Харкові монастир

13 вересня 2017, 14:04 | РКЦ в Україні | 0 |   | Код для блогу |  | 

У неділю, 10 вересня, домініканський Вікаріат України відкрив новий монастир у Харкові. Про це повідомляє Католицький медіа-центр.

У присутності вікарія Яцека Дудки ОР, синдика вікаріату Владислава Зомбковського ОР, директора київського Катехитичного центру Ігоря Гнюса ОР та декана харківського деканату Леоніда Ткачука МІС отець Маріуш Возняк ОР прочитав Символ віри і був призначений настоятелем парафії.

У новому монастирі працюватимуть двоє братів: Маріуш Возняк ОР й Андрій Камінський ОР.

На теренах Харкова діють 6 римо-католицьких парафій. Свою працю домініканці у місті розпочали з 2001 року, тоді о. Маріуш Возняк ОР відправив великопісні реколекції в парафії отців Місіонерів. Протягом наступних років домініканці не раз приїздили сюди з душпастирськими візитами.

Досі домініканці мали монастирі в Києві, Львові, Чорткові, Фастові, Хмельницькому та Ялті.

Як зазначає медіа-центр, 16 червня Рада Вікаріату домініканців в Україні постановила розпочати місію в Харкові, а 21 червня цю ухвалу підтвердила Рада Польської провінції. 7 вересня, після зустрічі домініканців, які працюють в Україні, до Харкова вирушили провінціал Павло Козацкі ОР, вікарій Яцек Дудка ОР, Войцех Делік ОР і Маріуш Возняк ОР.

 

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теги до статті:РКЦ в Харкові
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 13 вересня 2017, 18:51

      Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна, Деяния 9:5. Кто ещё не знает откуда ноги растут у обмана служителей церкви, всем говорю: читайте т.н. ветхий и новый, заветы, где всё

    • Валерий Стоп | 13 вересня 2017, 14:07

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    • Orest | 13 вересня 2017, 10:04

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