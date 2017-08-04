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Архиєпископ РКЦ Мокшицький отримав у Польщі срібну медаль "Labor Omnia Vincit"
4 серпня 2017, 10:35 | РКЦ в Україні | 0 | | Код для блогу | |
Срібну медаль "Labor Omnia Vincit" архиєпископу Львівському вручили представники фонду Іполіта Цегєльського.
Нагородження відбулося під час візиту Архиєпископа Львова до Познаня. Мєчислав Мокшицький зустрівся із представниками ділових кіл і, зокрема, членами Товариства ім. Іполіта Цегєльського. Розмову присвятили обговоренню участі польських бізнесменів у благодійних соціальних ініціативах Львівської Архідієцезії. Зокрема, щодо підтримки хоспіціума для літніх людей та соціальної кухні для бездомних. Представники Товариства імені Цегєльського вручили Архиєпископу Мокшицькому срібну медаль товариства "Labor Omnia Vincit" – "Праця Все Перемагає".
Президент Товариства д-р Маріан Король наголосив, що це нагорода за великий особистий внесок владики у відродження Католицької Церкви в Україні і соціально-важливі проекти, які вона ініціює.
– Я дуже щасливий що ви удостоїли мене цієї нагороди, і я радий, що мене прийняли у вашому товаристві, – сказав архієпископ Мєчислав Мокшицький.
Під час перебування у Великопольському Воєводстві, Архієпископ Львівський побував також у парафіях Св. Андрія в Клєчеві і св. Анни в Познані. Митрополит очолив відпустові літургії і передав вірянам реліквії святого Іоанна Павла II.
– Це реліквії І ступеня (шматочки кістки святого) – запевняє прес-секретар Львівської Архиєпархії, о. Андрій Лєгович. Особливого значення цей факт набув ще й тому, що реліквії передав саме архієпископ Мєчислав Мокшицький. Нагадаю він впродовж 9 років був найближчим соратником Івана Павла II, а після його смерті ще два роки служив секретарем Бенедикта XVI. Про це повідомляє прес-служба Львівської архидієцезії РКЦ в Україні з посиланням на Naszglospoznanski.pl.
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