Єпископ Едвард Кава очолить Секретаріат з розподілу коштів, наданих Папою для України

31 серпня 2017 року Технічний комітет Акції «Папа для України» завершує роботу, що тривала протягом року від червня 2016 р., виконавши доручені йому завдання.

За цей час були проведені моніторинги потреб найбільш вразливих категорій людей, що постраждали від військових дій на Сході України, узгоджені критерії відбору організацій-партнерів для реалізації гуманітарної Ініціативи Папи Франциска в Україні, затверджені процедури розгляду заявок, технічні та юридичні документи для подальшої реалізації благодійних проектів Папи в Україні.

Свої напрацювання Технічний Комітет передасть Секретаріату Акції «Папа для України», який з 1 вересня 2017 року розпочне свою роботу у Києві, продовжуючи співпрацю з вже визначеними Комітетом Організаціями та довершуючи її новими проектами, що будуть представлені та розглянуті у спрощеній формі. Координатором цього Секретаріату призначений владика Едвард Кава, OFM Conv., єпископ-помічник Львівської Архидієцезії Римо-Католицької Церкви.

Радником стане владика Кеннет Новаковський, Нью-Вестмінстерської єпархії (Канадa) Української Греко-Католицької Церкви.

Секретаріат продовжить втілення Ініціативи «Папа для України» згідно критеріїв, розроблених Технічним Комітетом Акції.

“Державний Секретаріат доручає Апостольській Нунціатурі в Україні висловити поцінування та глибоку вдячність Комітету «Папа для України» і, в особливий спосіб, його Президенту, за відданість, щедрість та ефективність проведеної діяльності. Разом із цим, бажає доброї праці новому Технічному Секретаріату, дякуючи за представлену готовність”, – йдеться у комунікаті, оприлюдненому на сайті Апостольської Нунціатури в Україні.

Протягом року роботи Акції за кошти, зібрані католиками в Європі та особисто пожертвувані Папою Франциском для України, реалізовано понад 80 великих та малих проектів. Виконавчими партнерами Акції протягом 2016-2017 рр. стали українські та міжнародні організації, благодійні фонди та парафіяльні спільноти, які реалізують проекти, спрямовані на допомогу ВПО у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпровській, Харківській областях та м. Київ.

Нагадаємо, Святіший Отець Папа Римський у квітні 2016 року організував грошову збірку у різних місцевих Церквах Європи. З метою розглянути та профінансувати відповідні проекти, Державний Секретаріат Його Святості 6 червня 2016 р.Б. утворив Технічний Комітет Акції «Папа для України», Президентом якого став Його Преосвященство владика Ян Собіло, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької Дієцезії Римо-Католицької Церкви. Про це інформує прес-служба Акції "Папа для України".