У Києві хіротонізували римо-католицького єпископа

24 червня у Києві відбулися єпископські свячення Віталія Кривицького, якого 30 квітня 2017 року Святіший Отець Франциск призначив ординарієм Києво-Житомирським. Єпископські свячення вперше відбулися у соборі св. Олександра у Києві від часу його будівництва. А також це перші свячення у Києві за кілька останніх століть, після того як єпископську кафедру перенесли з Києва до Житомира, повідомляє CREDO.

Єпископ Віталій Кривицький став 63 пастирем столичного міста Києва.

Головним святителем став Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті, співсвятителями — Львівський митрополит РКЦ архиєпископ Мечислав Мокшицький та ординарій Одесько-Сімферопольський єпископ Броніслав Бернацький.

Як відомо, дієцезія чекала нового ординарія понад рік після смерті архиєпископа Петра Мальчука. На початку урочистої Служби Божої єпископ Віталій Скомаровський, ординарій Луцький та адміністратор вакантного осідку Києво-Житомирської дієцезії по смерті архиєпископа Петра, закликав огорнути молитвою нового єрарха Віталія Кривицького.

«Сьогодні наша дієцезія отримає свого пастиря; нехай він буде тим, хто за прикладом св. Йоана Хрестителя готує дорогу Господеві», — сказав єпископ Скомаровський.

В урочистості взяли участь усі римо-католицькі єпископи України, римо-католицькі єпископи з-за кордону. Українську Греко-Католицьку Церкву представляв Василь Івасюк, Коломийсько-Чернівецький єпарх. Всі інші єпископи УГКЦ зараз перебувають у Римі на святкуванні канонізації св. Йосафата.

На урочисту Месу прибули також єпископ Агапіт, УПЦ КП, єпископ Маркос Оганесян, Глава української єпархії Вірменської Апостольської Церкви, представники Біблійного товариства, дипломатичного корпусу, з Польщі, парламенту ЄС, представники місцевої влади та самоврядування, священики, богопосвячені особи та вірні.

Під час проповіді Апостольський нунцій зазначив, що єпископ повинен пам’ятати про служіння та не возноситися. Згадуючи про походження Віталія Кривицького, який народився в Одесі, архиєпископ Ґуджеротті сказав: «Ви походите із космополітичного міста, в тому місті кажуть, що всі хитрі. Ми побачимо. Зараз ми бачимо вашу люб’язність, але здається, що ті очі бачать багато речей. Ви бачили стільки народів, були свідком їхнього [мирного] співіснування, і тому різноманітність вас точно не злякає. І ви не будете під ризиком основної проблеми в нашій Церкві — провінціалізму: споглядати і дбати перш за все про свій город. Ваше місто — це місто на морі і ви звикли дивитися далеко. Ви бачите сонце, яке сходить, і сонце, яке заходить. Поможіть також і нам, які не мають морського горизонту, дивитися далеко. Замість того, щоби споглядати лише носаки власного взуття».

Після урочистої обітниці єпископа-кандидата і Літанії до всіх святих, під час якої Віталій Кривицький лежав долілиць, відбулось рукоположення і молитва висвячення, яку разом із головним служителем свячень та співслужителями над ним прочитали всі присутні католицькі єпископи. На завершення рукоположення нововисвяченому єрарху вручили Євангеліє, що виражає програму духовного життя єпископа, перстень, який вказує на заручини єпископа з Церквою, митру — знак свячень і посвячення Богові, та пасторал, який зберігся від Житомирських єпископів XIX-XX ст. — що означає прийняття пастирського служіння. Після вручення пасторалу Нунцій, головний консекратор, попросив нововисвяченого єпископа Віталія, як пастиря Києво-Житомирського, зайняти місце на своїй кафедрі. Таким чином Меса розпочалася під головуванням Апостольського нунція архиєпископа Клаудіо Ґуджеротті, а продовжилася на чолі з нововисвяченим ординарієм Києво-Житомирським Віталієм Кривицьким. Наприкінці Меси нового ординарія вітали представники єпископату, священства, богопосвяченого життя та мирян. Голова конференції єпископату РКЦ архиєпипископ Мечислав Мокшицький привітав нововисвяченого Віталія Кривицького у спільноті єпископів. «Владико Віталію, твоя сукцесія (Апостольське спадкоємство, — ред. ) не є довгою. 17 років тому Апостольський нунцій отримав свячення від святого Йоана Павла ІІ, а сьогодні висвятив тебе», — сказав Львівський митрополит РКЦ, закликаючи молитися за заступництвом святого Папи.

Інспектор Краківської провінції салезіянців о. Адам Паршивка запевнив, що салезіянська родина завжди підтримає нового єпископа молитвою, а також в усіх починаннях на благо молоді. «Церква переживає велику радість, бо на її чолі став молодий священик, як сказав Апостольський нунцій, молода людина з широко розплющеними очима, з молодим тілом, з енергією. Салезіянське згромадження може подивитися з такого аспекту: з наших рядів забрали молодого, енергійного, відповідального, хорошого директора… Але ми дивимося на це з великою радістю. Ми пишаємося, бо переконані, що твої очі й твої ноги, але передовсім твоє серце запросить усю дієцезію в особливий спосіб дивитися на бідних, на молодих, аби Церква ставала ще більше живою та ближчою до Христа», — сказав представник салезіанців.

Нововисвячений єпископ Віталій Кривицький наприкінці Меси дякував усім, кого зустрів на своєму життєвому шляху: батькам, родині, вихователям, священикам, молоді. Владика Віталій наголосив, що надалі хоче служити молоді, і закликав не дати йому «загубитися серед дорослих і поважних вуйків».