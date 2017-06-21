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У Львові хіротонізували наймолодшого католицького єпископа світу (оновлено)
21 червня 2017, 12:00 | РКЦ в Україні | 0 | | Код для блогу | |
У латинській митрополичій базиліці у Львові 21 червня відбувся чин архиєрейської хіротонії єпископа-номінанта Едварда Кави, якого 13 травня Папа Франциск призначив єпископом-помічником Львівської архидієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні.
39-річний Едвард Кава став наймолодшим католицьким єпископом у світі.
Під час урочистої Меси головним святителем став архиєпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський, а співсвятителями – архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті, апостольський нунцій в Україні, та єпископ Станіслав Широкорадюк, ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ. Участь у Месі взяв Глава УГКЦ Патріарх Святослав.
На урочисту хіротонію прибули єпископи та священики з України, Польщі, Словаччини, Угорщини, Італії. Приїхали францисканці з різних міст, серед яких Провінціал краківської провінції францисканців конвентуальних та інші. Участь взяли священики з Православних Церков, представники влади, дипломати.
Богослужіння велося польською, українською і латинською мовами.
«Нехай Господь благословить тебе і веде шляхами бл. Якова Стрепи і св. Йосифа Більчевського», — закликав Львівський митрополит РКЦ архиєпископ Мечислав Мокшицький Едварда Каву виконувати завдання, якого від нього очікує Церква і вірні.
Вірян же архиєпископ попросив молитися за нове служіння владики Едварда: «Важке завдання поставила Церква перед новим єпископом. Я вірю, що в цьому завданні вона не залишає його самого. Тому прошу всіх, щоб ми супроводжували єпископа Едварда у звершенні того завдання. Господь Ісус сказав: «Носіть тягарі один одного». І ті слова залишаються завданням для нас. Це ми повинні нашими молитвами підтримувати його служіння. Це ми повинні нашою приязню супроводжувати його у проповідуванні Слова Божого».
З привітальними промовами виступили архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті, Глава УГКЦ Патріарх Святослав, голова провінції конфентуальних братів-францисканців. Усі вони побажали новому єпископу плідного служіння, на яке покликав його Господь.
У своїй першій єпископській промові владика Едвард подякував Господу за дар віри та служіння, висловив вдячність усім присутнім владикам, священикам та мирянам. Окремо звернувся новохіротонізований владика до вірних: "Підказуйте мені, як бути добрим пастирем, а я буду намагатися бути знаряддям миру і добра в руках Божих".
Біографія:
Народився 17.04.1978 р. у Мостиськах Львівської області.
Священичі свчення - Санкт-Петербург, 01.06.2003 р.
2003-2005-вікарій парафії Преображення Господнього в Борисполі Київської області.
2005-2009 - настоятель пар. Св. Йосифа Робітника в Кременчуку Полтавської області.
2008 - делегат провінції св. Антонія Падуанського в Україні.
2009-2010-настоятель монастиря та душпастир парафії Преображення Господнього в Борисполі.
2010-2012 - настоятель парафії Народження ПДМ в Мацьківцях Хмельницькій області.
2012-2016 - настоятель монастиря та душпастир парафії Преображення Господнього в Борисполі.
2016 - настоятель монастиря та душпастир парафії св. Антонія у Львові.
Світлина Олени Кулигіної
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