В РКЦ вперше в Україні проводять Тиждень виховання

2 - 8 червня Римо-Католицька Церква в Україні вперше проводить Тиждень виховання. «Мета цієї ініціативи є турбота про добро родин, молоді та дітей.

«Ми хочемо звернути перед усім увагу католиків (батьків, педагогів, духовенства) на необхідну потребу виховання добрих християн та чесних громадян», - прокоментував о. Міхал Воцяль (заступник голови комісії).

Тема цьогорічного Тижня Виховання - «Марія – вихователька». В 2017 році припадає 100-та річниця об`явлення Марії в Фатімі. З цього приводу ініціатори акції хочуть показати Марію як виховательку: Христа, Церкви, родин та молоді.

З нагоди Тижня Виховання Комісія душ пастирства молоді організує наступні ініціативи:

- 18 травня в Брюховичах відбулася перша зустріч шкіл та дитячих садків (яких 36!), засновані громадами або спільнотами римсько-католицької церкви;

- 28 травня (неділя) в усіх парафіях прочитаний Пастирський Лист єпископів з нагоди Тижня виховання.

- В період з 2 по 8 червня підготовлені тексти проповідей, коментарі до Літургії та молитви вірних (які можна знайти в „Oremus”), а також пропозиція конференції для педагогів та батьків.

- 8 червня розпочнеться on-line анкетування молоді (віком 16-29 років) на тему її відносин з Богом, вірою, Церквою. Анкета є частиною приготувань до Синоду Єпископів, що відбудеться в Ватикані восени 2018 року.

- Парафії та дієцезії закликають провести тематичні заходи на місцях (молитви, наукові конференції, свята)

Всі матеріали можна знайти на сторінці комісії - http://juvanima.org.ua/tijden-vihovannya/