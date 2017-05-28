В РКЦ вперше в Україні проводять Тиждень виховання

29 травня 2017, 09:33 | РКЦ в Україні | 0 |   | Код для блогу |  | 

2 - 8 червня Римо-Католицька Церква в Україні вперше проводить Тиждень виховання. «Мета цієї ініціативи є турбота про добро родин, молоді та дітей.

«Ми хочемо звернути перед усім увагу католиків (батьків, педагогів, духовенства) на необхідну потребу виховання добрих християн та чесних громадян», - прокоментував  о. Міхал Воцяль (заступник голови комісії).

Тема цьогорічного Тижня Виховання  - «Марія – вихователька». В 2017 році припадає 100-та річниця об`явлення Марії в Фатімі. З цього приводу ініціатори акції хочуть показати Марію як виховательку: Христа, Церкви, родин та молоді.

З нагоди Тижня Виховання Комісія душ пастирства молоді організує наступні ініціативи:

- 18 травня в Брюховичах відбулася перша зустріч шкіл та дитячих садків (яких 36!), засновані громадами або спільнотами римсько-католицької церкви;

-  28 травня (неділя) в усіх парафіях прочитаний Пастирський Лист єпископів з нагоди Тижня виховання.

- В період з 2 по 8 червня підготовлені тексти проповідей, коментарі до Літургії та молитви вірних (які можна знайти в „Oremus”), а також пропозиція конференції для педагогів та батьків.

- 8 червня розпочнеться on-line анкетування молоді (віком 16-29 років) на тему її відносин з Богом, вірою, Церквою. Анкета є частиною приготувань до Синоду Єпископів, що відбудеться в Ватикані восени 2018 року.

-  Парафії та дієцезії закликають провести тематичні заходи на місцях (молитви, наукові конференції, свята)

Всі матеріали можна знайти на сторінці комісії - http://juvanima.org.ua/tijden-vihovannya/

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Останні коментарі

  • Alla29 | 23 травня 2017, 11:51

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  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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