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В РКЦ вперше в Україні проводять Тиждень виховання
29 травня 2017, 09:33 | РКЦ в Україні | 0 | | Код для блогу | |
2 - 8 червня Римо-Католицька Церква в Україні вперше проводить Тиждень виховання. «Мета цієї ініціативи є турбота про добро родин, молоді та дітей.
«Ми хочемо звернути перед усім увагу католиків (батьків, педагогів, духовенства) на необхідну потребу виховання добрих християн та чесних громадян», - прокоментував о. Міхал Воцяль (заступник голови комісії).
Тема цьогорічного Тижня Виховання - «Марія – вихователька». В 2017 році припадає 100-та річниця об`явлення Марії в Фатімі. З цього приводу ініціатори акції хочуть показати Марію як виховательку: Христа, Церкви, родин та молоді.
З нагоди Тижня Виховання Комісія душ пастирства молоді організує наступні ініціативи:
- 18 травня в Брюховичах відбулася перша зустріч шкіл та дитячих садків (яких 36!), засновані громадами або спільнотами римсько-католицької церкви;
- 28 травня (неділя) в усіх парафіях прочитаний Пастирський Лист єпископів з нагоди Тижня виховання.
- В період з 2 по 8 червня підготовлені тексти проповідей, коментарі до Літургії та молитви вірних (які можна знайти в „Oremus”), а також пропозиція конференції для педагогів та батьків.
- 8 червня розпочнеться on-line анкетування молоді (віком 16-29 років) на тему її відносин з Богом, вірою, Церквою. Анкета є частиною приготувань до Синоду Єпископів, що відбудеться в Ватикані восени 2018 року.
- Парафії та дієцезії закликають провести тематичні заходи на місцях (молитви, наукові конференції, свята)
Всі матеріали можна знайти на сторінці комісії - http://juvanima.org.ua/tijden-vihovannya/
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе