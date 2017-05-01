У Білій Церкві перепоховали римо-католиків зі зруйнованого кладовища

У суботу, 29 квітня, у Білій Церкві перепоховали римо-католиків, чиї могили були зруйновані минулого року. Останки чотирьох невідомих осіб були перенесені зі старовинного – нині знищеного – католицького цвинтаря на сучасне міське кладовище.

На церемонії перепоховання були присутні парафіяни костелу св. Іоанна Хрестителя, члени місцевої польської громади, а також представники польського консульства.

Як розповів РІСУ Максим Віхров, ця історія почалася у 1950-х роках, коли радянська влада знищила католицький цвинтар XVIII-XIX століття, влаштувавши на його місці парк культури та відпочинку. Розташований у центрі міста, парк в прямому сенсі стоїть на кістках – під невеликим шаром землі знаходяться старовинні склепи. З тих пір під час земельних робіт на території парку відбувається плюндрування поховань.

Так сталося і у серпні 2016-го. Розкопуючи теплотрасу, комунальники вигорнули декілька поховань. Завдяки втручанню місцевих істориків, священиків та журналістів, подія набула розголосу і роботи були призупинені. Для перепоховання виявлених останків місцева влада виділила місце на Київському кладовищі. Майже через рік, 29 квітня 2017-го, відбулася урочиста церемонія перепоховання білоцерківських римо-католиків.

Літургію на кладовищі відправив настоятель костелу Святого Іоанна Хрестителя о. Валентин Василевський спільно з о. Євгеном Меримеріним (парафія Блаженної княгині Ольги УГКЦ).

«Ми відправляємо цю Літургію за тих, хто вже був похований. На жаль, ми не знаємо їхніх імен, але вони відомі Богові», — наголосив о. Валентин під час проповіді.

Також настоятель нагадав про ситуацію навколо білоцерківського костелу, який і досі не повернений римо-католицький громаді. Крім того, було згадано про 20-х парафіян, репресованих у 1937-му році за те, що вони продовжували таємно збиратися на молитву після закриття костелу радянською владою.