У Запоріжжі перепоховали прах єпископа РКЦ Станіслава Падевського

8 квітня у Санктуарії Бога Отця Милосердного у Запоріжжі відбулось прощання з єпископом Станіславом Падевським, першим ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-католицької Церкви, який помер 29 січня 2017 року у Польщі.

У заупокійній месі у Запоріжжі взяли участь Львівський митрополит архиєпископ Мечислав Мокшицький, єпископ-ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії Станіслав Широкорадюк, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло, Генеральний консул Республіки Польща у Харкові пан Януш Яблонський та віце-консули, директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації Владислав Мороко. Пам’ять єпископа Станіслава Падевського вшанували священики Української Греко-католицької Церкви, представники чернечих орденів, Лицарів Колумба та численні парафіяни.







“Ми мали такі благословенні дні, коли єпископ Станіслав тут кожного дня жив, відправляв Святу Літургію, сповідав, проповідував, благословляв. Ми могли бачити, як кожного ранку він ходив з бревіарієм навколо Санктуарію. І від сьогодні тіло єпископа Падевського спочиватиме у Санктуарії, який він так любив”, - зазначив на початку заупокійної Літургії єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії єпископ Ян Собіло.





Єпископ Станіслав Широкорадюк, ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії, зачитав заповіт померлого єпископа Падевського, написаний за 12 років до його смерті:



“Очікуючи на зближення дня смерті, котрий ставить мене перед обличчям справедливого і милосердного Бога, пишу мою останню волю.



Дякую найвищому Богу за всілякі благодаті, отримані від Нього в моєму житті, за дар покликання до монашого життя, за благодать священства і його повноту в єпископстві, за роки, прожиті в монашестві, де я мав безліч добрих і ревних співбратів. Дякую за добрих людей, яких я зустрів і яким багато завдячую. Одночасно перепрошую всіх, кого у моєму житті образив чи скривдив. В ім’я християнського милосердя прошу прощення. Зі свого боку прощаю всіх, які почулись би до якоїсь провини переді мною.



Всі матеріальні речі, якими я користався, залишаю на розпорядження єпископської курії Харківсько-Запорізької дієцезії. З проханням про молитву про мою душу, прощаюся з усіма і до побачення в домі Отця, любов Якого є безмежна.



Станіслав Падевський, єпископ Харківсько-Запорізький, Харків, 3 листопада 2005 року”



Труну з прахом єпископа Станіслава Падевського покладено до крипти Санктуарію Бога Отця Милосердного Римо-католицької церкви у Запоріжжі.