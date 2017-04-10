Штучне розділення України було би найбільшою перемогою її ворогів, – нунцій Клаудіо Ґуджеротті

Словами Папи про Україну є його Акція “Папа для України” – на цьому наголосив Апостольський Нунцій в Україні архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті 8 квітня під час прес-конференції у Вінниці. На думку дипломата, зараз не час просто слів, але дій.

“Я запевняю вас, що в міжнародних урядових структурах голос Святішого Отця є дуже гучним щодо України і базується на відомих вам принципах: повага до територіальної цілісності та непорушності кордонів. Нічого не може бути більш чітким і зрозумілим, ніж це. І ці тези звучать регулярно.

Але ватиканська дипломатія має особливий характер. Немає необхідності постійно повторювати одне й те саме, натомість сприяти малим жестам примирення, малим гуманітарним акціям, малим контактам – це в кінцевому підсумку творить великий світ”.

“Папа і так говорить, що він є з Україною. Слова Папи – це Акція для України. Це також те, що він мене відправив до Авдіївки, коли там відбулись обстріли і відправив через мене 200 тисяч євро для дітей Авдіївки”, – підкреслює посол Святого Престолу.

Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті також згадав про те, наскільки важливим є в середині України не плекати штучного почуття поділу і не перетворювати його в нав’язливу ідею – як з одного, так і з іншого боку від лінії розмежування. “Тому що це було би найбільшою перемогою ворогів України”.

“Перемога тих, хто не любить Україну, полягає у її розділені, і вони мають величезні засоби, щоби це робити. І найголовніший засіб – зовсім не зброя, а пропаганда”, – підкреслив дипломат.

“Ви згадували мої численні візити на схід України, як території підконтрольні, так і неконтрольовані українською владою. Але це завжди лишається Україна, і ми не в праві забувати про це”.

“Акція “Папа для України” має на меті підкреслити те, що людська особа залишається тією самої, незалежно від лінії, яка може розділяти. Це не означає, що немає винних і тих, хто страждає. Але не всі винні в усьому. Люди не винні в тому, що народилися в одній місцевості замість того, щоб народитися в іншій. Народження ніколи не можна ставити в провину, бо провина передбачає наявність вибору, а народження таким вибором ніколи не є“, – додав Нунцій. Про це інформує сайт «Папа для України».