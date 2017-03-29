Єпископа РКЦ Станіслава Падевського перепоховають в Україні

Єпископа РКЦ в Україні Станіслава Падевського, що помер 29 січня у Польщі, перепоховають у Запоріжжі.

Обряд відбудеться 8 квітня у крипті співкафедрального собору. Йому передуватимуть чування біля тіла у Харкові 7 квітня.

«Обряд перезахоронения тіла святої пам’яті єпископа Станіслава Падевського на території Харківсько-Запорізької Дієцезії стане виразом вдячності Богові за особистість єпископа Станіслава, котрий став наріжним каменем Харківсько-Запорізької дієцезії. Маємо надію, що Його могила на Східній Україні буде надалі проповідувати Христа Воскресного, котрого Він за життя проповідував», — йдеться у повідомленні єпископа Станіслава Широкорадюка, ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії, оприлюдненому Католицьким Медіа-Центром.

З моменту смерті і тимчасового поховання в капуцинському гробівці в Малопольському Сендзішові, єпископи України докладали зусиль, щоби перенести тіло єпископа Станіслава до України. Про це у своєму посланні пише Львівський Митрополит архиєпископ Мечислав Мокшицький. «На щастя, нам вдалося завершити всі формальності і перший єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії буде похований в своїй дієцезії», — йдеться у посланні Голови Єпископату України.

Отець Костянтин Морозов OFM Cap прокоментував CREDO ситуацію з перепохованням останків єпископа Падевського:

— Взагалі перепоховання не є чимось надзвичайним. Адже і Слуга Божий, сподіватимемось – майбутній блаженний Серафим Кашуба був спочатку похований у Львові, а тепер його останки покояться у Вінниці, в нашому монастирі. А щодо єпископа Станіслава – він був непересічною особистістю в новітній історії Католицької Церкви в Україні: був єпископом-помічником спочатку Кам’янець-Подільської дієцезії, потім – Львівської архидієцезії, а згодом – став першим ординарієм новоствореної Харківсько-Запорізької дієцезії. Взагалі це нормальна практика, коли померлого ординарія ховають в кафедральному соборі. Єпископ Станіслав, коли пішов на пенсію, як монах-капуцин повернувся до ордену, до своєї Краківської провінції, де і перебував в останні роки земного життя: спочатку в Кєльцах, потім – у Сендзішові Малопольському, де і перейшов до дому Отця. Оскільки відразу після смерті було неможливо відразу вирішити всі питання, які виникали в зв’язку з похованням в Україні, тіло покійного єпископа було поховано в Сендзішові. Але враховуючи ту роль, яку єпископ Падевський відіграв в Церкві в нашій країні і для того, щоб вірні колись очолюваної ним дієцезії отримали можливість вшановувати місце його поховання, українські єпископи звернулися до отця-провінціала Краківської провінції Ордену братів-менших капуцинів з проханням про перепоховання. Це була ініціатива єпископів Харківсько-Запорізької дієцезії, підтримана Конференцією Єпископів України. Отець-провінціал Томаш Жак OFM Cap згоду дав. І оскільки технічно немає можливості поховати єпископа в кафедральному соборі в Харкові, було прийняте рішення про поховання при конкафедральному соборі в Запоріжжі, — розповів вінницький капуцин.