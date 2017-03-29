- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Єпископа РКЦ Станіслава Падевського перепоховають в Україні
31 березня 2017, 16:00 | РКЦ в Україні | 0 | | Код для блогу | |
Єпископа РКЦ в Україні Станіслава Падевського, що помер 29 січня у Польщі, перепоховають у Запоріжжі.
Обряд відбудеться 8 квітня у крипті співкафедрального собору. Йому передуватимуть чування біля тіла у Харкові 7 квітня.
«Обряд перезахоронения тіла святої пам’яті єпископа Станіслава Падевського на території Харківсько-Запорізької Дієцезії стане виразом вдячності Богові за особистість єпископа Станіслава, котрий став наріжним каменем Харківсько-Запорізької дієцезії. Маємо надію, що Його могила на Східній Україні буде надалі проповідувати Христа Воскресного, котрого Він за життя проповідував», — йдеться у повідомленні єпископа Станіслава Широкорадюка, ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії, оприлюдненому Католицьким Медіа-Центром.
З моменту смерті і тимчасового поховання в капуцинському гробівці в Малопольському Сендзішові, єпископи України докладали зусиль, щоби перенести тіло єпископа Станіслава до України. Про це у своєму посланні пише Львівський Митрополит архиєпископ Мечислав Мокшицький. «На щастя, нам вдалося завершити всі формальності і перший єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії буде похований в своїй дієцезії», — йдеться у посланні Голови Єпископату України.
Отець Костянтин Морозов OFM Cap прокоментував CREDO ситуацію з перепохованням останків єпископа Падевського:
— Взагалі перепоховання не є чимось надзвичайним. Адже і Слуга Божий, сподіватимемось – майбутній блаженний Серафим Кашуба був спочатку похований у Львові, а тепер його останки покояться у Вінниці, в нашому монастирі. А щодо єпископа Станіслава – він був непересічною особистістю в новітній історії Католицької Церкви в Україні: був єпископом-помічником спочатку Кам’янець-Подільської дієцезії, потім – Львівської архидієцезії, а згодом – став першим ординарієм новоствореної Харківсько-Запорізької дієцезії. Взагалі це нормальна практика, коли померлого ординарія ховають в кафедральному соборі. Єпископ Станіслав, коли пішов на пенсію, як монах-капуцин повернувся до ордену, до своєї Краківської провінції, де і перебував в останні роки земного життя: спочатку в Кєльцах, потім – у Сендзішові Малопольському, де і перейшов до дому Отця. Оскільки відразу після смерті було неможливо відразу вирішити всі питання, які виникали в зв’язку з похованням в Україні, тіло покійного єпископа було поховано в Сендзішові. Але враховуючи ту роль, яку єпископ Падевський відіграв в Церкві в нашій країні і для того, щоб вірні колись очолюваної ним дієцезії отримали можливість вшановувати місце його поховання, українські єпископи звернулися до отця-провінціала Краківської провінції Ордену братів-менших капуцинів з проханням про перепоховання. Це була ініціатива єпископів Харківсько-Запорізької дієцезії, підтримана Конференцією Єпископів України. Отець-провінціал Томаш Жак OFM Cap згоду дав. І оскільки технічно немає можливості поховати єпископа в кафедральному соборі в Харкові, було прийняте рішення про поховання при конкафедральному соборі в Запоріжжі, — розповів вінницький капуцин.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Єпископа РКЦ Станіслава Падевського перепоховають в Україні | 31 березня 2017, 16:00 | РКЦ в Україні
У Луцьку – ДТП за участю нетверезого священика | 31 березня 2017, 15:23 | Надзвичайні ситуації
На Волині затримали вандала кладовищ | 31 березня 2017, 14:42 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
Полтавський священик започаткував радіопрограму "Піп & People" | 31 березня 2017, 13:16 | Релігія та культура
РКЦ і надалі наполягатиме на поверненні їй костелу у Рівному | 31 березня 2017, 12:20 | Земельні і мaйнові проблеми
Популярні статті місяця
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 31 березня 2017, 17:08
Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
Останні коментарі
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко