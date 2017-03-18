Конференція єпископів РКЦ в Україні окреслила план діяльності до кінця 2017 року

З 21-23 березня 2017 року у Вищій духовній семінарї Львівської Архидієцезії у Львові-Брюховичах відбулася 48 пленарна Конференція римо-католицьких єпископів України.

Головною темою наради було святкування 100-річчя Фатімських об´явлень. Єпископи представили програми дієцезіальних святкувань Ювілею у своїх дієцезіях, повідомляє Католицький Медіа-Центр.

Центральна урочистість святкування відбудеться 16 липня в Бердичеві, поєднана з національною молитвою про мир та примирення в Україні.

Архиєпископ Мечислав Мокшицький представив програму національного паломництва до Фатіми 12-14 вересня цього року.

На Конференції єпископів був присутній Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті, Апостольський Нунцій в Україні, котрий представив актуальну релігійно-суспільну ситуацію в Україні, а також правила розподілу Папської допомоги для біженців на сході України.

Єпископ Ян Собіло детально описав поділ матеріальної допомоги в рамах акції «Папа для України». Також владика, як голова Комісії в справах молоді, розповів про план святкування І-го Тижня виховання, який відбудеться у всіх дієцезіях України від 2 до 8 червня цього року. З цієї нагоди буде приготовлений Пастирський Лист до молоді на неділю 28 травня.

Головуючий Комісії у справах Літургії, єпископ Яцек Пиль ОМІ, розповів про працю Літургійної комісії і представив до затвердження ІІІ том Лекціонарія українською мовою; " Визнання віри", необхідне для свячень пресвітерату і до прийняття церковних урядів; "Обряд похорону" українською мовою. Прийняті були також "Пастирські вказівки відносно відправи Євхаристії".

Голова Комісії у справах Родин, єпископ Радослав Змітрович ОМІ, представив актуальні проблеми, пов´язані з душпастирством родин. Отець-доктор Пшемислав Дронг, відповідальний за Душпастирство Родин у Польщі, розповів про деякі аспекти натурального методу планування родини згідно з навчанням Католицької Церкви. В рамках душпастирства родин, о. Ярослав Гонсьорек спільно з подружжям Кагановичів, відповідальною парою в Україні за Рух "Домашня Церква", представили 25-літню діяльність цього Руху, а також перспективи його розвитку. ІІ з’їзд відповідальних за душпастирство родин на тему "Допомога родині, що переживає кризу" відбудеться у Львові-Брюховичах з 29 вересня до 1 жовтня 2017 року. 3 червня в Києві відбудеться другий Марш за життя. Національне Бюро Душпастирства Родин в Києві очолює директор Отець Роман Лаба OSPPE.

Отець Ярослав Ольшевський SAC та сестра Йоланта Вагнер SAC представили діяльність координаційної ради Католицького Апостольства в Україні.

Архиєпископ Мєчислав Мокшицький розповів про програму святкування року єпископа Яна Цєнського, з нагоди 50-ліття єпископських свячень і 25-ліття смерті. Центральним пунктом святкування буде Свята Меса у Львівській Катедрі 27 листопада о 18.00 годині. Також він поінформував, що відносини з УГКЦ не стали кращими. Мова йшла про зміну обряду вірними, а також про повернення римо-католицьких храмів, за словами Митрополита Мокшицького, відібраних греко-католиками. На письмові звернення у цих справах немає відповіді.

Єпископ Віталій Скомаровський розповів про актуальну ситуацію у відносинах Церкви з органами державної влади, а також справу зміни Статутів. Представив також спільне Звернення Ради Церков та релігійних організацій щодо Дня Молитви за мир в України.

Єпископ Станіслав Широкорадюк надав інформацію про розвиток військового капеланства в Україні.

Єпископ Антал Майнек OFM представив актуальні проблеми, над якими працює Коміся у справах екології.