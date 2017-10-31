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Мукачівська греко-католицька єпархія вшанувала 70-річчя мученицької смерті блаженного Теодора Ромжі
3 листопада 2017, 10:25 | Мукачівська греко-католицька єпархія | 0 | | Код для блогу | |
Мукачівська греко-католицька єпархія 29-31 жовтня 2017 р. урочисто вшанувала пам’ять блаженного єпископа Теодора Ромжі, який 70 років тому загинув мученицькою смертю. У 2001 році, під час візиту в Україну, св. Папа Іван Павло ІІ прославив його разом з іншими 26 греко-католицькими новомучениками. Про це інформує Радіо Ватикану.
29 жовтня закарпатське греко-католицьке духовенство і вірні численно зібралися в полі на околиці села Іванівці Мукачівського району, де 27 жовтня 1947 року за наказом радянських репресивних органів було здійснено замах на владику Теодора. Архиєрейську
Святу Літургію очолив єпископ мукачівський владика Мілан (Шашік), з яким співслужили його єпископ-помічник Ніл Лущак, римо-католицький архиєпископ бухарестський Іоан Робу з Румунії, греко-католицький єпископ-сеньйор Сілард Керестеш з Угорщини і єпископ-сеньйор Мар’ян Бучек, що представляв РКЦ в Україні. Прибуло духовенство з Італії та Словаччини.
Під час св. Літургії звучали молитви церковнослов’янською, українською, угорською і румунською мовами, якими служать у Мукачівській греко-католицькій єпархії.
Вранці 31 жовтня відправлено молебень до бл. Теодора Ромжі перед Мукачівською лікарнею, де після отруєння зупинилося його серце.
В Ужгородській греко-католицькій Академії ім. бл. Теодора Ромжі відбулася Міжнародна наукова конференція «Репресії тоталітарних режимів проти Церкви». Представлено документальний фільм про бл. Теодора Ромжу. Увечері в ужгородському греко-католицькому Хресто-Воздвиженському катедральному соборі було відслужено Архиєрейську Божественну Літургію та панахиду за репресованим духовенством Мукачівської греко-католицької єпархії.
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