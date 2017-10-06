У Римі відзначили 30-ту річницю першої зустрічі єпископату Польщі та Синоду єпископів УГКЦ

У конференц-залі Ватиканського Радіо 11 жовтня відбулася прес-конференція, присвячена 30-тій річниці першої зустрічі представників єпископату Польщі та Синоду єпископів Української Греко-Католицької Церкви, під час якої була проголошена Декларація про польсько-українське примирення, та цьогорічному врученню відзнаки «Капітули польсько-українського примирення».

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

У зустрічі з журналістами взяли участь Глава УГКЦ Святослав (Шевчук), Кшиштоф Томасік, заступник директора Католицької Інформаційної Агенції Польщі (KAI), та Марек Ленерт колишній журналіст польської редакції «L’Osservatore Romano», кореспондент інформагентства «KAI» та співпрацівник Польського державного радіо.

Розпочинаючи конференцію, пан Марек Ленерт, родина якого походить зі Львова, вказав на давні історичні зв’язки між українським та польськими народами. Його мати, за словами доповідача, знала три мови: українську, польську та ідиш, що вказує на атмосферу мирного співіснування, що панувала в ті часи у Львові.

«З молоком матері я увібрав цей багатокультурний і багатонаціональний дух», – зазначив він.

Пан Ленерт, що був свідком історичних подій проголошення декларації про примирення 1987 року в Римі, вказав на вагомість цієї події для обох народів та на активну участь у ній святого Івана Павла ІІ та його зацікавлення життям Української Греко-Католицької Церкви. Як доказ цього, доповідач продемонстрував присутнім третій з черги номер газети «Osservatore Romano» польською мовою від 1980-го року, в якому описувалась подія Надзвичайного Синоду Української Греко-Католицької Церкви, що відбувся за підтримки святого Івана Павла ІІ. Він розповів, що цей випуск газети так ніколи не потрапив до Польщі задля державної цензури, що вказує на те, що Українська Греко-Католицька Церква була переслідувана не тільки у Радянському Союзі, але й і в комуністичній Польщі.

Говорячи про причини конфліктів між польським та українським народами, Блаженніший Святослав зазначив, що перед істориками стоїть важливе завдання досліджувати історичні події, особливо ХХ ст., чимало з яких залишилися поза увагою внаслідок панування комуністичного режиму.

Патріарх УГКЦ звернув особливу увагу на роль святого Івана Павла ІІ у справі примирення двох народів, який «на власній історії, у власній сім’ї, пережив переплетення взаємостосунків між поляками й українцями». Першоєрарх процитував слова святого Івана Павла ІІ, який під час свого перебування у Перемишлі у липні 1991 сказав: «З якою щирою радістю, брати і сестри, я прагну примирення і правдивого братерства між українцями і поляками. Саме сьогодні все нас закликає до примирення, до братерства і до взаємопошани, до пошуку того, що нас об’єднує».

Блаженніший Святослав зазначив, що ці слова Івана Павла ІІ можуть підказати ідею для того, як будувати нову Європу.

«Сьогодні всі без винятку, включаючи також і нехристиян і невіруючих, усвідомлюють, що нова Європа і також Європейський Союз, ґрунтується на ідеї миру в Європі, на ідеї мирного співжиття між народами».

Пригадуючи події 30-річної давності, що започаткували духовний рух польсько-українського примирення, Глава УГКЦ наголосив, що сьогодні ми хочемо не тільки пригадати цю подію, але й приєднатися до неї, дослухаючись до слів святого Івана Павла ІІ, який вважав, що примирення означає дароване і отримане прощення.

Далі Патріарх Святослав представив цьогорічних лауреатів відзнаки «Капітули примирення», якими стали Конгрегація для Східних Церков за підтримку дій, які об’єднують народи у Центрально-Східній Європі та будування спільного майбутнього на фундаменті правди, любові, пошани та толеранції та Секретаріат у справах комунікації (польська, українська та словацька редакції Радіо Ватикану) за формування суспільної думки в дусі толерантності і порозуміння та пропагування міжкультурного діалогу в Центрально-Східній Європі.

Виступаючи на завершення конференції, Заступник директора Католицької Інформаційної Агенції (KAI) Кшиштоф Томасік підтвердив велику роль святого Івана Павла ІІ у справі польсько-українського примирення та зазначив, що найосновнішою подією в цьому процесі був візит цього Папи до України у 2001 році, коли у Львові з уст світлої пам’яті Любомира Гузара прозвучали ті самі слова, що й у контексті польсько-німецького примирення: «Прощаємо та просимо прощення».

«Примирення – це важкий шлях, – зазначив він на завершення, – але керуючись Євангелієм та словами Ісуса про примирення, ми усвідомлюємо, що це єдиний шлях, що веде нас до мети».