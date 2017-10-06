Патріарх УГКЦ запросив Папу відвідати Україну: діти очікують візиту свого батька

У Ватикані 9 жовтня відбулася зустріч Предстоятелів Східних Католицьких Церков із Святішим Отцем Франциском. Патріарх Святослав (Шевчук) подякував Папі Римському за підтримку українського народу та відновив запрошення відвідати Україну. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Я хочу подякувати вам, Ваша Святосте, за підтримку та допомогу Україні. Нас відвідали два ваших посланці: спочатку кардинал П’єтро Паролін, Держсекретар Ватикану, а цього року – кардинал Леонардо Сандрі, префект Конгрегації для Східних Церков. Тепер, Святіший Отче, діти очікують візиту свого батька», ‒ сказав Блаженніший Святослав.

Глава і Отець УГКЦ наголосив, що Мінські домовленості не функціонують і політики сьогодні не знають, як припинити війну в Україні, однак «наш народ вірить, що ваш візит, як посланця миру, може зупинити війну».

Папа Франциск запевнив Блаженнішого Святослава про свою підтримку України та розповів: «Перед іконою, котру ви мені колись подарували в Аргентині, я щоденно запалюю свічку за мир в Україні й молюся за припинення війни».

Нагадаєємо, що зустріч Предстоятелів Східних Католицьких Церков зі Святішим Отцем відбулася в рамках Пленарної асамблеї Конгрегації для Східних Церков, котра триває у Ватикані з 9 по 12 жовтня.