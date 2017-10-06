Папа Франциск зустрівся з Главами Східних Католицьких Церков

«Я радий зустрітися сьогодні з вами, Главами і Отцями Східних Католицьких Церков, щоб розділити радощі та болі ввірених вашій душпастирській опіці вірних», – сказав Папа Франциск, вітаючи у понеділок, 9 жовтня 2017 року, Патріархів та Верховних Архиєпископів, серед якими був також Глава УГКЦ Святослав (Шевчук). У зустрічі взяли участь також Державний Секретар Святого Престолу та провід Конгрегації для Східних Церков, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Турбота про всі Церкви проявляється також і через єрархічне сопричастя з Єпископом Риму, Наступником святого Петра. Саме бути Єпископом Риму є основою Петрового служіння, що є служінням проводу любові та в любові», – зазначив Папа Франциск, додаючи:

Святіший Отець пригадав, що серед завдань Наступника святого Петра є обов’язок дбати про добрих єпископів у місцевих Церквах в усьому світі.

«Тож прошу вас і ваші Синоди співпрацювати в цьому настільки важливому служінні, аби визначати мужів, придатних до цього служіння», – сказав Папа, запросивши учасників зустрічі до спілкування: «Тепер передаю слово вам і намагатимуся відповісти на ваші запитання».

Нагадуємо, що Глави Східних Католицьких Церков прибули до Риму, аби взяти участь у пленарній зустрічі Конгрегації для Східних Церков, що збігається із відзначенням сторіччя цього ватиканського відомства.