- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Папа Франциск зустрівся з Главами Східних Католицьких Церков
10 жовтня 2017, 07:33 | Католицький світ | 0 | | Код для блогу | |
«Я радий зустрітися сьогодні з вами, Главами і Отцями Східних Католицьких Церков, щоб розділити радощі та болі ввірених вашій душпастирській опіці вірних», – сказав Папа Франциск, вітаючи у понеділок, 9 жовтня 2017 року, Патріархів та Верховних Архиєпископів, серед якими був також Глава УГКЦ Святослав (Шевчук). У зустрічі взяли участь також Державний Секретар Святого Престолу та провід Конгрегації для Східних Церков, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
«Турбота про всі Церкви проявляється також і через єрархічне сопричастя з Єпископом Риму, Наступником святого Петра. Саме бути Єпископом Риму є основою Петрового служіння, що є служінням проводу любові та в любові», – зазначив Папа Франциск, додаючи:
Святіший Отець пригадав, що серед завдань Наступника святого Петра є обов’язок дбати про добрих єпископів у місцевих Церквах в усьому світі.
«Тож прошу вас і ваші Синоди співпрацювати в цьому настільки важливому служінні, аби визначати мужів, придатних до цього служіння», – сказав Папа, запросивши учасників зустрічі до спілкування: «Тепер передаю слово вам і намагатимуся відповісти на ваші запитання».
Нагадуємо, що Глави Східних Католицьких Церков прибули до Риму, аби взяти участь у пленарній зустрічі Конгрегації для Східних Церков, що збігається із відзначенням сторіччя цього ватиканського відомства.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Православні активісти передали Патріарху Кирилу 100 тис. звернень проти "Матильди" | 10 жовтня 2017, 07:50 | Релігія та культура |
Патріарх УГКЦ запросив Папу відвідати Україну: діти очікують візиту свого батька | 10 жовтня 2017, 07:38 | Католицький світ |
Папа Франциск зустрівся з Главами Східних Католицьких Церков | 10 жовтня 2017, 07:33 | Католицький світ |
Громада села продає пам'ятник Леніну для добудови церкви | 9 жовтня 2017, 16:19 | #НеФормат |
Єпископ Ян Собіло про стигматика з Кальві: це не Божа людина | 9 жовтня 2017, 16:02 | РКЦ в Україні
Останні коментарі
- 10 жовтня 2017, 02:31
Я так и не понял? То Денисенко визжит, что УПЦ полностью подчиняется РПЦ и даже её надо переименовать из УПЦ в "РПЦ в Украине". То теперь УПЦ игнорирует РПЦ. Пора уж как-то определиться со |
- 10 жовтня 2017, 02:20
Боже, что он несёт? Как Православная церковь может просить объединиться с какой-то сектой? Тогда она сама превратится в секту. Какой бред! Может скоро ещё и Патриарх Варфоломей и Папа Франциск на |
- 9 жовтня 2017, 23:41
Идеал справедливости на все времена был и остаётся уклад жизни до 1917 года. Выборные наёмники на 5 - 6 лет безумствующей толпы без рода и племени никогда не отражали и не отражают интересов |
- 9 жовтня 2017, 18:09
На прикладі першого чоловіка Адама, якому Господь Бог дав лише одну жінку, Єву, за дружину, бачимо, що Божий Закон щодо шлюбу є Моногамія. Авраам мав тільки одну законну дружину, Сарру, але Агарь |
- 9 жовтня 2017, 15:27
Вибачте, але мати законних дружин, а не коханок, це не розпуста, це є традиційним полігамним шлюбом, який багато разів згадується і в Біблії, і в Корані. Ба більше, багато високошанованих пророків |
Популярні статті місяця
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 8 жовтня 2017, 21:17
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 5 жовтня 2017, 01:52
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
Коментарі