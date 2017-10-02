Три єрархи з України взяли участь у зустрічі Ради Єпископських Конференцій Європи у Мінську

2 жовтня 2017, 12:22 | Католицький світ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Мінськ вперше став місце чергової Пленарної зустрічi Ради Єпископських Конференцій Європи (РЄКЄ), що тривала від 27 вересня до 1 жовтня 2017 року, зібравши очільників європейських єпископатів та представників Святого Престолу при європейських інституціях. Зустріч проводилася в Білорусі на запрошення Мінсько-Могильовського архиєпископа Тадеуша Кондрусєвича.

За повідомленням Радіо Ватикану, до Ради входять 33 Католицькі Єпископати Європи, архиєпископи Люксембурга та Монако, маронітський архиєпископ Кіпру, Ординарій Кишиневський та Єпарх Мукачівський. 

Україну в РЄКЄ представили три єрархи: Блаженніший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ, архиєпископ Мечислав Мокшицький, Митрополит Львівський латинського обряду, Голова Конференції Римо-Католицьких Єпископів України, та владика Мілан Шашік, Єпарх Мукачівський.

«Європа та місія Ради Єпископських Конференцій Європи» – ось тема Пленарної зустрічі, яка присвячена розглядові питань, які стосуються молоді в контексті сучасності: які прагнення молодих людей, їхні потреби, побоювання, очікування, взаємини з ближніми, а також виклики, які сьогоднішній світ, що постійно змінюється, ставить перед Церквою в контексті її пастирської діяльності та звіщення Євангелія молоді, що становить майбутнє Церкви. Пленарна зустріч у Мінську – це ще одна нагода приготуватись до наступного Синоду Єпископів, який відбудеться в Римі в серпні 2018 року й буде присвячений молоді.

Не менш важливою темою зустрічі є місія і внесок Церкви в побудову спільного дому – Європи, а також обговорення шляхів звіщення Христового Євангелія в Європі.

Пленарне засідання РЄКЄ завершилося 1 жовтня Святими Месами, які єпископи відслужили у різних парафіях Мінська, щоб зустрітись з місцевими католицькими громадами.

Система Orphus
теги до статті:Мечислав Мокшицький,Мілан Шашік,Рада Єпископських Конференцій Європи,Святослав (Шевчук)
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 2 жовтня 2017, 09:01

      И блажен, кто не соблазнится о Мне, Матфея 11:6. Молитва Отче наш, нам говорит: Христос как посланник и Сын Бога Отца спустился с Небес исправить ветхозаветные заповеди и т.о. дать нам на земле жизнь

    • Василий Петров | 1 жовтня 2017, 22:55

      Итак, если церковь, вместо, чтобы исполнять волю Христа и давать нам возможность посредством веры в Него не болеть и не умирать, но жить вечно, наоборот приучает нас к мысли, что мы должны умереть

    • Василий Петров | 1 жовтня 2017, 22:41

      Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода, Иоанна 12:24. О смерти ли телесной говорят нам слова Христа???? На

    • Василий Петров | 1 жовтня 2017, 22:19

      Итак, кто же такие овцы дома Израилева и что такое на самом деле Израиль? Овцы дома Израилева это все исповедующие Бога Живого, Дом Израилев - Царство Его. Почему же Христос называет их погибшими?

    • Василий Петров | 1 жовтня 2017, 21:46

      Я послан только к погибшим овцам дома Израилева, Матфея 15:24

    Популярні статті місяця