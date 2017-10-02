Три єрархи з України взяли участь у зустрічі Ради Єпископських Конференцій Європи у Мінську

Мінськ вперше став місце чергової Пленарної зустрічi Ради Єпископських Конференцій Європи (РЄКЄ), що тривала від 27 вересня до 1 жовтня 2017 року, зібравши очільників європейських єпископатів та представників Святого Престолу при європейських інституціях. Зустріч проводилася в Білорусі на запрошення Мінсько-Могильовського архиєпископа Тадеуша Кондрусєвича.

За повідомленням Радіо Ватикану, до Ради входять 33 Католицькі Єпископати Європи, архиєпископи Люксембурга та Монако, маронітський архиєпископ Кіпру, Ординарій Кишиневський та Єпарх Мукачівський.

Україну в РЄКЄ представили три єрархи: Блаженніший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ, архиєпископ Мечислав Мокшицький, Митрополит Львівський латинського обряду, Голова Конференції Римо-Католицьких Єпископів України, та владика Мілан Шашік, Єпарх Мукачівський.

«Європа та місія Ради Єпископських Конференцій Європи» – ось тема Пленарної зустрічі, яка присвячена розглядові питань, які стосуються молоді в контексті сучасності: які прагнення молодих людей, їхні потреби, побоювання, очікування, взаємини з ближніми, а також виклики, які сьогоднішній світ, що постійно змінюється, ставить перед Церквою в контексті її пастирської діяльності та звіщення Євангелія молоді, що становить майбутнє Церкви. Пленарна зустріч у Мінську – це ще одна нагода приготуватись до наступного Синоду Єпископів, який відбудеться в Римі в серпні 2018 року й буде присвячений молоді.

Не менш важливою темою зустрічі є місія і внесок Церкви в побудову спільного дому – Європи, а також обговорення шляхів звіщення Христового Євангелія в Європі.

Пленарне засідання РЄКЄ завершилося 1 жовтня Святими Месами, які єпископи відслужили у різних парафіях Мінська, щоб зустрітись з місцевими католицькими громадами.