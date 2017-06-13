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У Києві відбудеться показ фільму про роль Папи Івана Павла ІІ у поваленні комунізму
13 червня 2017, 13:05 | Католицький світ | | 0 | | Код для блогу | |
У Києві 16 червня 2017 року о 15.00 у кінотеатрі «Україна» (вул. Городецького, 5, синя зала) відбудеться прем’єрний показ документального фільму «Звільнення континенту: Іван Павло ІІ і падіння комунізму». Показ організовують «Лицарі Колумба в Україні» та Фонд сприяння медіа-ініціатив УГКЦ «Воскресіння». Переклад і дублювання фільму українською мовою здійснено «5 каналом». Фільм представить його продюсер п. Шимон Чижек, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
У фільмі «Звільнення континенту: Іван Павло ІІ і падіння комунізму» яскраво представлений один з найбільших прикладів в історії про перемогу сили духу над системою насильства і гноблення. Фільм розповідає про важливу роль Папи Івана Павла ІІ у розвалі комунізму і звільненні від комуністичної ідеології Центральної та Східної Європи.
«Звільнення континенту» ‒ неймовірна історія про непохитну віру одного чоловіка, яка народилася із його власного страждання, про захист людської гідності посеред жахіть нацистської і радянської окупації та про незламну віру в духовну єдність Європи. Цей фільм переконливо показує, як ці переконання повалили «імперію зла» і як вони залишаються сьогодні моральними основами для успішної та вільної Європи.
Завдяки унікальним свідченням лідерів громадської думки, відомих у світі інтелектуалів, таких як папський біограф Джордж Вайгель, польський історик Норман Девіс, довговічний помічник папи кардинал Станіслав Дзівіш, радник з національної безпеки президента Рейгана Річард Аллен і багато інших цей надихаючий фільм дає погляд зсередини на історію падіння одного з найжорстокіших режимів в історії людства.
У фільму представлені оригінальні свідоцтва епохи: фотографії, велика кількість документальної кінохроніки та фрагменти папських виступів.
Фільм отримав дві премії Еммі у номінації «Унікальний історичний документ» та «Фотографії».
«Звільнення континенту: Іван Павло ІІ і падіння комунізму» створено за сприяння організації «Лицарі Колумба» ‒ найбільшої католицької чоловічої братської організації, яка має понад два мільйони членів у всьому світі. Організація базується на чотирьох основоположних принципах: благодійність, єдність, братерство та патріотизм. За словами св. Івана Павла ІІ, «Лицарі Колумба» є «правою міцною рукою Церкви».
До України «Лицарів Колумба» запросив Блаженніший Любомир у 2005 році. Офіційно «Лицарі Колумба» розпочали свою діяльність в Україні в 2011 році з благословення Блаженнішого Святослава та Архиєпископа Мечислава Мокшицького. Більше інформації: lytsarikolumba.com.
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