У Києві відбудеться показ фільму про роль Папи Івана Павла ІІ у поваленні комунізму

У Києві 16 червня 2017 року о 15.00 у кінотеатрі «Україна» (вул. Городецького, 5, синя зала) відбудеться прем’єрний показ документального фільму «Звільнення континенту: Іван Павло ІІ і падіння комунізму». Показ організовують «Лицарі Колумба в Україні» та Фонд сприяння медіа-ініціатив УГКЦ «Воскресіння». Переклад і дублювання фільму українською мовою здійснено «5 каналом». Фільм представить його продюсер п. Шимон Чижек, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

У фільмі «Звільнення континенту: Іван Павло ІІ і падіння комунізму» яскраво представлений один з найбільших прикладів в історії про перемогу сили духу над системою насильства і гноблення. Фільм розповідає про важливу роль Папи Івана Павла ІІ у розвалі комунізму і звільненні від комуністичної ідеології Центральної та Східної Європи.

«Звільнення континенту» ‒ неймовірна історія про непохитну віру одного чоловіка, яка народилася із його власного страждання, про захист людської гідності посеред жахіть нацистської і радянської окупації та про незламну віру в духовну єдність Європи. Цей фільм переконливо показує, як ці переконання повалили «імперію зла» і як вони залишаються сьогодні моральними основами для успішної та вільної Європи.

Завдяки унікальним свідченням лідерів громадської думки, відомих у світі інтелектуалів, таких як папський біограф Джордж Вайгель, польський історик Норман Девіс, довговічний помічник папи кардинал Станіслав Дзівіш, радник з національної безпеки президента Рейгана Річард Аллен і багато інших цей надихаючий фільм дає погляд зсередини на історію падіння одного з найжорстокіших режимів в історії людства.

У фільму представлені оригінальні свідоцтва епохи: фотографії, велика кількість документальної кінохроніки та фрагменти папських виступів.

Фільм отримав дві премії Еммі у номінації «Унікальний історичний документ» та «Фотографії».

«Звільнення континенту: Іван Павло ІІ і падіння комунізму» створено за сприяння організації «Лицарі Колумба» ‒ найбільшої католицької чоловічої братської організації, яка має понад два мільйони членів у всьому світі. Організація базується на чотирьох основоположних принципах: благодійність, єдність, братерство та патріотизм. За словами св. Івана Павла ІІ, «Лицарі Колумба» є «правою міцною рукою Церкви».

До України «Лицарів Колумба» запросив Блаженніший Любомир у 2005 році. Офіційно «Лицарі Колумба» розпочали свою діяльність в Україні в 2011 році з благословення Блаженнішого Святослава та Архиєпископа Мечислава Мокшицького. Більше інформації: lytsarikolumba.com.