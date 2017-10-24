Нунцій на Закарпатті освятив новий храм та зустрівся з угорськомовними священиками дієцезії

26 жовтня 2017, 12:55 | Апостольська Нунціатура | 0 |   | Код для блогу |  | 

Цими дням Закарпаття відвідав Апостольський нунцій в України архиєпископ  Клаудіо Ґуджеротті, інформує Credo.

У Виноградово 23 жовтня 2017 р., нунцій зустрівся з угорськомовними священиками дієцезії.

24 жовтня архиєпископ Клаудіо освятив перший римо-католицький храм у с. Лисичево.

На богослужіння з’їхалось все українськомовне духовенство, священики й богопосвячені особи з усієї діє цезії, консул Словаччини Мірослава Мойжіту.

«Ми щасливі від цієї події, бо, благословляючи і освячуючи цю церкву, ми благословляємо і освячуємо усе людство, яке живе у цьому просторі. Миро, яким ми будемо помазувати цей храм, увійде у серце кожного. І всі почуватимуться родиною, бо всі разом будуть намащені тим самим миром… Цей храм є символом наших тіл, до яких потрібно ставитися з повагою…», - сказав нунцій.

Колись подаровані архиєпископом Львівським Мечиславом Мокшицьким для Мукачівської дієцезії реліквії св. Івана Павла ІІ відтепер знаходитимуться у новому храмі в Лисичеві.

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теги до статті:Клаудіо Ґуджеротті,РКЦ на Закарпа
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    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 26 жовтня 2017, 11:21

      Ну щож: поживемо - побачимо, наскільки направду буде поміркованим і толерантним цей новий саудівський "поміркований іслам".

    • Учкудук | 26 жовтня 2017, 09:17

      Такі "високоповажні" гості були присутні, що без них освячення не відбулося б.Ще б депутатів і міністрів запросили б.

    • enzian | 25 жовтня 2017, 21:32

      Не бачить цієї руки той, хто не хоче бачити.

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 20:24

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    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 19:31

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