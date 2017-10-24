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Нунцій на Закарпатті освятив новий храм та зустрівся з угорськомовними священиками дієцезії
26 жовтня 2017, 12:55 | Апостольська Нунціатура | 0 | | Код для блогу | |
Цими дням Закарпаття відвідав Апостольський нунцій в України архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті, інформує Credo.
У Виноградово 23 жовтня 2017 р., нунцій зустрівся з угорськомовними священиками дієцезії.
24 жовтня архиєпископ Клаудіо освятив перший римо-католицький храм у с. Лисичево.
На богослужіння з’їхалось все українськомовне духовенство, священики й богопосвячені особи з усієї діє цезії, консул Словаччини Мірослава Мойжіту.
«Ми щасливі від цієї події, бо, благословляючи і освячуючи цю церкву, ми благословляємо і освячуємо усе людство, яке живе у цьому просторі. Миро, яким ми будемо помазувати цей храм, увійде у серце кожного. І всі почуватимуться родиною, бо всі разом будуть намащені тим самим миром… Цей храм є символом наших тіл, до яких потрібно ставитися з повагою…», - сказав нунцій.
Колись подаровані архиєпископом Львівським Мечиславом Мокшицьким для Мукачівської дієцезії реліквії св. Івана Павла ІІ відтепер знаходитимуться у новому храмі в Лисичеві.
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