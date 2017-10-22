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Апостольський нунцій поінформував Папу про політичну, церковну та екуменічну ситуацію в Україні
23 жовтня 2017, 13:33 | Апостольська Нунціатура | 1 | | Код для блогу | |
Папа Франциск 7 жовтня прийняв у приватній аудієнції Клаудіо Ґуджеротті, Апостольського нунція в Україні.
Як повідомили в Апостольській нунціатурі в Україні, під час зустрічі, Святіший Отець хотів бути детально поінформованим щодо політичної, церковної та екуменічної ситуації в Україні, і особливо щодо тих людей, які страждають через війну на Донбасі. Він хотів дізнатися про стан Своєї гуманітарної ініціативи «Папа для України».
Папа надав також детальні інструкції Нунцію для його діяльність та пріоритети для наслідування.
Апостольський Нунцій представив Святішому Отцеві подарунок – скляний підсвічник у вигляді троянди, який Католики з Донбасу хотіли подарувати Папі Римському на знак відданості та вдячності, з нагоди останнього візиту Нунція в області.
«Папа Франциск просив Нунція виразити Його батьківську любов до всіх українці, запевняючи їм Свою молитву та благословення», - йдеться у повідомленні.
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- 23 жовтня 2017, 13:54| Коментувати коментар
Щиро співчуваючи та чимало помагаючи жертвам збройного конфлікту на Донбасі, разом з тим офіційний Ватикан так і не набрався "відваги" подивитися всій тамтешній правді у вічі. Й, зокрема, усідомити й ПУБЛІЧНО і ЧЕСНО визнати дійсний характер і сутність цієї війни. Та пряму відповідальність тієї держави-агресора, з вини керівництва якої ось уже четвертий рік поспіль рясно ллється людська кров, а також мають місце й різні інші військові злочини в регіоні. Й, відповідно, тяжко терплять і страждають тисячі й тисячі невинних людей на Сході України...
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