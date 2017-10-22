Апостольський нунцій поінформував Папу про політичну, церковну та екуменічну ситуацію в Україні

Папа Франциск 7 жовтня прийняв у приватній аудієнції Клаудіо Ґуджеротті, Апостольського нунція в Україні.

Як повідомили в Апостольській нунціатурі в Україні, під час зустрічі, Святіший Отець хотів бути детально поінформованим щодо політичної, церковної та екуменічної ситуації в Україні, і особливо щодо тих людей, які страждають через війну на Донбасі. Він хотів дізнатися про стан Своєї гуманітарної ініціативи «Папа для України».

Папа надав також детальні інструкції Нунцію для його діяльність та пріоритети для наслідування.

Апостольський Нунцій представив Святішому Отцеві подарунок – скляний підсвічник у вигляді троянди, який Католики з Донбасу хотіли подарувати Папі Римському на знак відданості та вдячності, з нагоди останнього візиту Нунція в області.

«Папа Франциск просив Нунція виразити Його батьківську любов до всіх українці, запевняючи їм Свою молитву та благословення», - йдеться у повідомленні.