Апостольська нунціатура в Україні прокоментувала інформацію щодо реакції Ватикану стосовно законопроектів № 4128 і 4511

Українські та російські ЗМІ поширили заяву протоєрея УПЦ МП Миколи Данилевича про те, що посла України викликали до Папи Римського з приводу "релігійних законопроектів" і висловили стурбованість ними.

З нунціатури Святого Престолу в Україні з цього приводу офіційно повідомили: "З приводу отриманих питань, Апостольська Нунціатура в Україні повідомляє, що при різних нагодах деякі Високопосадові особи Державного Секретаріату Святого Престолу зустрічали Посла України при Святому Престолі, щоб висловити певні занепокоєння стосовно законопроектів, присвячених церковним питанням, про які йдеться у ці дні. Аналогічні питання були підняті Апостольським Нунцієм в Україні з деякими представниками українського Уряду."