Апостольська нунціатура в Україні прокоментувала інформацію щодо реакції Ватикану стосовно законопроектів № 4128 і 4511

21 травня 2017, 16:43 | Апостольська Нунціатура | 0 |   | Код для блогу |  | 

Українські та російські ЗМІ поширили заяву протоєрея УПЦ МП Миколи Данилевича про те, що посла України викликали до Папи Римського з приводу "релігійних законопроектів" і висловили стурбованість ними.

З нунціатури Святого Престолу в Україні з цього приводу офіційно повідомили: "З приводу отриманих питань, Апостольська Нунціатура в Україні повідомляє, що при різних нагодах деякі Високопосадові особи Державного Секретаріату Святого Престолу зустрічали Посла України при Святому Престолі, щоб висловити певні занепокоєння стосовно законопроектів, присвячених церковним питанням, про які йдеться у ці дні. Аналогічні питання були підняті Апостольським Нунцієм в Україні з деякими представниками українського Уряду."

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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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