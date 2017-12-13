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Стартує Всеукраїнський проект зі сприяння міжрелігійній толерантності в Україні
13 грудня 2017, 10:25 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Інститут релігії і суспільства Українського католицького університету за підтримки Niwano Peace Foundation (Японія) реалізовують всеукраїнський проект: «Діалог для побудови миру: сприяння міжрелігійній толерантності між релігійними громадами України». 2017-2018 р. Проект охопить Полтаву, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одесу, Вінницю, Львів.
Проект спрямований долати стереотипи серед академічних та релігійних середовищ, будувати діалог між людьми різних релігій та конфесій на засадах любові і довіри.
Програма проекту передбачає: зустрічі з молоддю і представниками різних релігійних та академічних спільнот, міжнародну конференцію для молодих науковців, літню школу у Львові та з’їзд учасників проекту.
Найближчі заходи у рамках проекту відбуватимуться у грудні у Харкові:
14 грудня:
12.00 Лекція «Митрополит А.Шептицький і виклики релігійного діалогу». Презентація Літньої Школи за участі учасників з Харкова. Майстер-клас «Як організувати літню школу» (Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, ауд. 310)
14.00 Презентація проектів Інституту релігії і суспільства Українського католицького у-ту та майстер-клас «Як організувати літню школу» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, ауд. 5-53)
18.00 Зустріч з представниками мусульманської громади Харкова (Ісламський культурний центр, пров.Байкальский 2)
15 грудня:
11.00 Прес-конференція організаторів проекту
(прес-центр KHARKIV Today, вул. Мироносицька, 8 )
12.30 Лекція та презентація проектів Інституту релігії і суспільства Українського католицького у-ту (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)
15.00 Куглий стіл «Діалог для побудови миру: сприяння міжрелігійній толерантності між релігійними громадами України» За участі представників влади, науковців, релігійних діячів (Харківське відділення Асоціації правників України)
Координатори проекту:
Ярослав Кіт. Д-р філософії, наук. працівник Інституту релігії та суспільства УКУ, викладач кафедри класичних, візантійських та середньовічних студій УКУ. Координатор Літньої школи ІРС УКУ «Соціальна думка Митрополита Андрея Шептицького». Учасник проектів Фонду Конрада Аденауeра, Міжнародного Вишеградського фонду, UNESCO, Польської Академії Наук. Експерт міжнародної аналітичної групи Фонду «AmicusEuropae» Александра Кваснєвського (2012-2017).Засновник інтернет-видання «Українська освіта». Тел. 050 961 99 51
Ігор Медвідь. Керівник проектів та програм Інституту релігії та суспільства УКУ, стар. наук. співробітник Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка. Канд. істор. Наук. Учасник або організатор багатьох інших проектів, присвячених проблемам міжрелігійних та міжнаціональних конфліктів, примирення та діалогів (2009-2017), зокрема співорганізатор Літньої школи «Соціальна думка митрополита Андрея Шептицького» (2012-2017) та літнього міжнародного молодіжного семінару “Learningfromhistory: rightsofreligiousandnationalminoritiesnowadays” (2016). (igorko@ucu.edu.ua)
Інформаційний партнер проекту – РІСУ (релігійно-інформаційна служба України) https://risu.org.ua/
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