Львів запрошує на Екуменічний вікенд студентів-старшокурсників

З 27 по 30 січня 2018 року в Українському католицькому університеті буде проводитись школа«ЛЬВІВ – МІСТО ДІАЛОГУ». Школа проводиться в межах Магістерської програми«Екуменічні науки: християнство в діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа».

Організатор – Інститут екуменічних студій УКУ.

Мета школи – ознайомити учасників школи із релігійною ситуацією в Україні та Львові, зокрема надати інформацію про міжконфесійні відносинами трьох гілок християнства та нехристиянських релігій, ознайомити з традицією віддзеркалення релігійної проблематики в українському інформаційному просторі, із соціальними проектами релігійних організацій у Львові.

У програмі школи передбачені лекції, дискусії, презентації, обговорення, екскурсії та відвідини релігійних організацій.

Учасників школи забезпечують: триразовим харчуванням, житлом (для учасників з інших міст), а також транспортуванням в межах навчально-культурної програми.

Участь у школі безкоштовна. Кількість місць обмежена.

Організатори повертають учасникам школи з інших міст кошти за квитки.

Запрошуємо студентів-старшокурсникiв та випускникiв унверситетів до участі у школі.

Для запису на участь у школі необхідно заповнити аплікаційну форму за посиланням https://goo.gl/forms/Lx9aTkge8cn93bSN2

Кінцевий термін подання аплікаційної форми – 15 січня 2018 року.