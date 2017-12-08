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Львів запрошує на Екуменічний вікенд студентів-старшокурсників
11 грудня 2017, 12:44 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
З 27 по 30 січня 2018 року в Українському католицькому університеті буде проводитись школа«ЛЬВІВ – МІСТО ДІАЛОГУ». Школа проводиться в межах Магістерської програми«Екуменічні науки: християнство в діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа».
Організатор – Інститут екуменічних студій УКУ.
Мета школи – ознайомити учасників школи із релігійною ситуацією в Україні та Львові, зокрема надати інформацію про міжконфесійні відносинами трьох гілок християнства та нехристиянських релігій, ознайомити з традицією віддзеркалення релігійної проблематики в українському інформаційному просторі, із соціальними проектами релігійних організацій у Львові.
У програмі школи передбачені лекції, дискусії, презентації, обговорення, екскурсії та відвідини релігійних організацій.
Учасників школи забезпечують: триразовим харчуванням, житлом (для учасників з інших міст), а також транспортуванням в межах навчально-культурної програми.
Участь у школі безкоштовна. Кількість місць обмежена.
Організатори повертають учасникам школи з інших міст кошти за квитки.
Запрошуємо студентів-старшокурсникiв та випускникiв унверситетів до участі у школі.
Для запису на участь у школі необхідно заповнити аплікаційну форму за посиланням https://goo.gl/forms/Lx9aTkge8cn93bSN2
Кінцевий термін подання аплікаційної форми – 15 січня 2018 року.
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Так воно ж "канонічне" і "благодатне"