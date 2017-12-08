Львів запрошує на Екуменічний вікенд студентів-старшокурсників

11 грудня 2017, 12:44 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

З 27 по 30 січня 2018 року в Українському католицькому університеті буде проводитись школа«ЛЬВІВ – МІСТО ДІАЛОГУ». Школа проводиться в межах Магістерської програми«Екуменічні науки: християнство в діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа».

Організатор – Інститут  екуменічних студій УКУ.

Мета школи – ознайомити учасників школи із релігійною ситуацією в Україні та Львові, зокрема надати інформацію про міжконфесійні відносинами трьох гілок християнства та нехристиянських релігій, ознайомити з традицією віддзеркалення релігійної проблематики в українському інформаційному просторі, із соціальними проектами релігійних організацій у Львові.

У програмі школи передбачені лекції, дискусії, презентації, обговорення, екскурсії та відвідини релігійних організацій.

Учасників школи забезпечують: триразовим харчуванням, житлом (для учасників з інших міст), а також транспортуванням в межах навчально-культурної програми.

Участь у школі безкоштовна. Кількість місць обмежена.

Організатори повертають учасникам школи з інших міст кошти за квитки.

Запрошуємо студентів-старшокурсникiв та випускникiв унверситетів до участі у школі.

Для запису на участь у школі необхідно заповнити аплікаційну форму за посиланням https://goo.gl/forms/Lx9aTkge8cn93bSN2

Кінцевий термін подання аплікаційної форми – 15 січня 2018 року. 

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Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 11 грудня 2017, 14:32

    Прошу прощения, ув. тов. (г-н?) Николай Григорьев, но прокремлёвко-ФСБшные тролли и лоббисты, в т. ч. и МП, - это не "оппоненты", а, по сути, ВРАЖЕСКАЯ - провокационно-"гибридная"

  • velovs@ukr.net | 11 грудня 2017, 14:13

    А от, скажімо, Вільнюс - це, власне, ЧИЯ столиця?! Як це чия? - здивуються багато хто. Ясна справа - литовська... Разом з тим знаємо, що свого часу тут, на теренах Литви, (історично) зустрілися та

  • Николай Григорьев | 11 грудня 2017, 14:02

    Научитесь элементарному этикету общения в соцсетях, а тогда обращайтесь с оппонентами.

  • Николай Григорьев | 11 грудня 2017, 13:59

    Очень жаль что Вы не внимательно прочитали то, что комментируете. Не воспринимаю полемики тех, кто пытается свалить все в кучу. Так что либо о религии, либо политике, и т.д.

  • enzian | 11 грудня 2017, 12:07

    Так воно ж "канонічне" і "благодатне"

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