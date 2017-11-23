Анонс: 500-ліття Реформації: чи готові Церкви до оновлення?

У п’ятницю, 1 грудня 2017 року, у Київському центрі УКУ (вул. Івана Мазепи, 10-А, м. Арсенальна) відбудеться семінар-дискусія «Реформація та ідеї оновлення церковного й суспільного життя в Україні: минуле та сучасність». Захід проводиться з нагоди вшанування 500-ліття Реформації, який відзначаємо цього року.

Організатори: Інститут історії Церкви, Інститут екуменічних студій, Київський центр Українського Католицького Університету.

Час проведення: 14 .00-19.00.

Робочі мови: українська та англійська.

«2017 рік у світі та в Україні позначений вшануванням 500-ліття Реформації. Християнський світ, реагуючи на тогочасні виклики та кризові явища, усвідомив нагальну потребу церковних реформ. Це зумовило зародження, інституційного оформлення та географічного поширення багатьох протестантських течій з одного боку, а з іншого – водночас реформаторські змагання охопили й Римо-Католицьку Церкву, — повідомляють організатори. — Східна Європа також прагне до оновлення церковного життя. Реформація суттєво спричинилася до сучасного розмаїття християнського світу та започаткування екуменічного діалогу. Ідейна парадигма Реформації – готовність і спроможність Церков до постійного оновлення власного церковного та ширшого громадянського життя – залишається напрочуд актуальною сьогодні».

Під час семінару-дискусії із доповідями та в обговореннях виступлять провідні дослідники та аналітики з Нідерландів, Німеччини, Франції, Швейцарії, України, що належать до різних християнських деномінацій та наукових осередків, а також представники церковної єрархії, державних структур, відомі політичні й громадські діячі.

Детальна програма