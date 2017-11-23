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Анонс: У Львові представлять таємниці Кумранських знахідок
29 листопада 2017, 09:51 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Кафедра Біблійних наук УКУ 5 грудня проводить відкритий науковий семінар на тему «Рукописи Мертвого моря. Біблійні та небіблійні знахідки Кумрану. Історія та значення кумранської спільноти».
Семінар відбудеться у стінах Філософсько-Богословського факультету УКУ за адресою: вул.Хуторівка, 35а, семінарська кімната (101 ауд.) Початок о 16 год.
Доповідач Марія Хома, докторант Папського університету Урбаніана, м.Рим.
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