Анонс: у Львові відкриється виставка відомого іконописця

27 листопада 2017, 12:45 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

У п'ятницю, 1-го грудня, о 17:00 у галереї «ІконАрт» у Львові відкриється виставки Романа Зілінка "Такі святі, такі близькі".

Роман Зілінко

«Кожне ім’я відкриває перед уявою нову історію з минулого, а кожна історія оживає в християнських образах, відтворених художниками на стінах будинків та храмів, на сторінках манускриптів та стародруків, на дошках та полотнах, немов на знимках. Коли ті «знимки» з’являються у просторі дому? Важко точно сказати. Адже вже в помешканнях перших християн побутували образи, які захищали від злого...», — говорить іконописець-богослов Роман Зілінко.

Виставку можна відвідати з 1 до 25 грудня 2017 року в Галереї сучасного сакрального мистецтва «ICONART» за адресою: м. Львів, вул. Вірменська 26, з 12 до 19 год. щоденно, крім понеділка.

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теги до статті:"IconArt",Роман Зілінко,Сучасна ікона
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