Анонс: Журналу «Патріярхат» виповнюється - 50

З нагоди 50-ліття журналу «Патріярхат» Українське патріархальне товариство у США спільно з редакцією журналу «Патріярхат» (Львів) та Київським центром УКУ проводить відкритий семінар на тему: «ЦЕРКВА В ЕПОХУ ПОСТПРАВДИ».

Захід відбудеться 30 листопада, о 15:00, в Київському центрі УКУ за адресою: (вул. Івана Мазепи, 10а, поруч зі станцією метро «Арсенальна»)

Учасники семінару розмірковуватимуть над питаннями:

Чому пропагандистський меседж про Росію як останню цитадель християнських цінностей виявився таким привабливим для християн на Заході?

Як ширити Євангеліє в Україні в умовах, коли християнство як таке починають асоціювати з «русскім міром» та «скрєпамі»?

Які виклики перед сучасною Церквою ставить феномен постправди?

У програмі семінару:

доповіді

– отець-доктор Мирослав Татарин (Університет святого Єроніма, Ватерлоо, Канада) «Спокуса класицизму: привабливість постправди»;

– архиєпископ Ігор Ісіченко (проф., д-р філологічних наук, Харків)

«Риторичні пастки постправди»;

– Мирослав Маринович (Український католицький університет, Львів)

«Криза постмодерної релятивності та етичний вимір»;

дискусія

– Олег Турій, к.і.н., проректор із зовнішніх зв’язків УКУ, завідувач кафедри церковної історії УКУ та директор Інституту історії Церкви УКУ;

– отець Олег Гірник, ліц. релігійних наук, старший викладач кафедри богослов’я УКУ;

– отець Юрій Блажиєвський, СБП, головний редактор журналу «Скинія», духівник товариства студентів-католиків «Обнова».

Модератор – Анатолій Бабинський, головний редактор журналу «Патріярхат».