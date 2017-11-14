Анонс: Журналу «Патріярхат» виповнюється - 50

15 листопада 2017, 14:20 | Анонси | 2 |   | Код для блогу |  | 

З нагоди 50-ліття журналу «Патріярхат»  Українське патріархальне товариство у США  спільно з редакцією журналу «Патріярхат» (Львів)  та Київським центром УКУ  проводить відкритий семінар на тему: «ЦЕРКВА В ЕПОХУ ПОСТПРАВДИ».

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Захід відбудеться 30 листопада,  о 15:00, в Київському центрі УКУ за адресою:  (вул. Івана Мазепи, 10а, поруч зі станцією метро «Арсенальна»)

Учасники семінару розмірковуватимуть над питаннями:

Чому пропагандистський меседж про Росію як останню цитадель християнських цінностей виявився таким привабливим для християн на Заході?

Як ширити Євангеліє в Україні в умовах, коли християнство як таке починають асоціювати з «русскім міром» та «скрєпамі»?

Які виклики перед сучасною Церквою ставить феномен постправди?

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У програмі семінару:

доповіді

– отець-доктор Мирослав Татарин (Університет святого Єроніма, Ватерлоо, Канада) «Спокуса класицизму: привабливість постправди»;

–  архиєпископ Ігор Ісіченко (проф., д-р філологічних наук, Харків)
«Риторичні пастки постправди»;

–  Мирослав Маринович (Український католицький університет, Львів)
«Криза постмодерної релятивності та етичний вимір»;

дискусія

– Олег Турій, к.і.н., проректор із зовнішніх зв’язків УКУ, завідувач кафедри церковної історії УКУ та директор Інституту історії Церкви УКУ;

– отець Олег Гірник, ліц. релігійних наук, старший викладач кафедри богослов’я УКУ;

– отець Юрій Блажиєвський, СБП, головний редактор журналу «Скинія», духівник товариства студентів-католиків «Обнова».

Модератор – Анатолій Бабинський, головний редактор журналу «Патріярхат».

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теги до статті:Журнал "Патріархат"
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 15 листопада 2017, 14:34
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    "Чому пропагандистський меседж про Росію як [нібито] останню цитадель християнських цінностей виявився таким привабливим для християн на Заході?" І дійсно: чому?! Може - серед іншого - і тому, що, дуже болісно, емоційно-критично спостерігаючи і переживаючи всі ті "красоти" (у т. ч. відверті й агресивно-аморальні крайності і збочення) сучасної західної цивілізації, багато хто з тамтешніх християн - досить наївних і некритично мислячих, просто: легковажно й легковірно "купилися" й попались на "вудочку" нинішньої масованої і потужної кремлівської пропаганди?

    • velovs@ukr.net | 15 листопада 2017, 15:23
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      Крім того, тут, мабуть, варто враховувати і той факт, що до такої пропаганди Кремля-ФСБ нині активно приєднуються і верхівка РПЦ МП, і навіть деякі лідери та функціонери протестантсько-євангельського християнства в РФ... Ну якже тут не повірити "братам у Христі"?! Іншими словами, ці - вірнопіддані (правлячому режиму) "Христові служителі" сучасної Росії - поряд з іншим - по суті, наочно демонствують реальність, зокрема, і такого пророчого передбачення Ісуса, що - а особливо з наближенням Його другого "пришестя і кінця віку" - "і багато [всіляких] лжепророків з'явиться і багатьох спокусять". У т. ч., "якщо можливо, і обраних" (Мт.24:3,10,24).

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