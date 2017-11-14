- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Анонс: Журналу «Патріярхат» виповнюється - 50
15 листопада 2017, 14:20 | Анонси | 2 | | Код для блогу | |
З нагоди 50-ліття журналу «Патріярхат» Українське патріархальне товариство у США спільно з редакцією журналу «Патріярхат» (Львів) та Київським центром УКУ проводить відкритий семінар на тему: «ЦЕРКВА В ЕПОХУ ПОСТПРАВДИ».
Захід відбудеться 30 листопада, о 15:00, в Київському центрі УКУ за адресою: (вул. Івана Мазепи, 10а, поруч зі станцією метро «Арсенальна»)
Учасники семінару розмірковуватимуть над питаннями:
Чому пропагандистський меседж про Росію як останню цитадель християнських цінностей виявився таким привабливим для християн на Заході?
Як ширити Євангеліє в Україні в умовах, коли християнство як таке починають асоціювати з «русскім міром» та «скрєпамі»?
Які виклики перед сучасною Церквою ставить феномен постправди?
У програмі семінару:
доповіді
– отець-доктор Мирослав Татарин (Університет святого Єроніма, Ватерлоо, Канада) «Спокуса класицизму: привабливість постправди»;
– архиєпископ Ігор Ісіченко (проф., д-р філологічних наук, Харків)
«Риторичні пастки постправди»;
– Мирослав Маринович (Український католицький університет, Львів)
«Криза постмодерної релятивності та етичний вимір»;
дискусія
– Олег Турій, к.і.н., проректор із зовнішніх зв’язків УКУ, завідувач кафедри церковної історії УКУ та директор Інституту історії Церкви УКУ;
– отець Олег Гірник, ліц. релігійних наук, старший викладач кафедри богослов’я УКУ;
– отець Юрій Блажиєвський, СБП, головний редактор журналу «Скинія», духівник товариства студентів-католиків «Обнова».
Модератор – Анатолій Бабинський, головний редактор журналу «Патріярхат».
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 15 листопада 2017, 14:34| Коментувати коментар
"Чому пропагандистський меседж про Росію як [нібито] останню цитадель християнських цінностей виявився таким привабливим для християн на Заході?" І дійсно: чому?! Може - серед іншого - і тому, що, дуже болісно, емоційно-критично спостерігаючи і переживаючи всі ті "красоти" (у т. ч. відверті й агресивно-аморальні крайності і збочення) сучасної західної цивілізації, багато хто з тамтешніх християн - досить наївних і некритично мислячих, просто: легковажно й легковірно "купилися" й попались на "вудочку" нинішньої масованої і потужної кремлівської пропаганди?
- 15 листопада 2017, 15:23| Коментувати коментар
Крім того, тут, мабуть, варто враховувати і той факт, що до такої пропаганди Кремля-ФСБ нині активно приєднуються і верхівка РПЦ МП, і навіть деякі лідери та функціонери протестантсько-євангельського християнства в РФ... Ну якже тут не повірити "братам у Христі"?! Іншими словами, ці - вірнопіддані (правлячому режиму) "Христові служителі" сучасної Росії - поряд з іншим - по суті, наочно демонствують реальність, зокрема, і такого пророчого передбачення Ісуса, що - а особливо з наближенням Його другого "пришестя і кінця віку" - "і багато [всіляких] лжепророків з'явиться і багатьох спокусять". У т. ч., "якщо можливо, і обраних" (Мт.24:3,10,24).
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Путін у монастирі пообіцяв Медведчуку переговорити з ватажками "ЛДНР" про обмін полоненими | 15 листопада 2017, 16:28 | Релігія і політика |
В УКУ презентували наукові видання програми «Київське християнство» | 15 листопада 2017, 14:40 | Теологія і релігійна освіта |
Анонс: Журналу «Патріярхат» виповнюється - 50 | 15 листопада 2017, 14:20 | Анонси |
Львівську молодь запрошують до Гарнізонного храму на День студента по-капеланськи | 15 листопада 2017, 12:12 | Діти, молодь і релігія |
Помер Харківський кореспондент Радіо Свобода, Радіо «Воскресіння» та РІСУ, активіст УАПЦ Владислав Проненко | 15 листопада 2017, 11:51 | Релігія в ЗМІ |
Останні коментарі
- 15 листопада 2017, 20:31
І це поетапне - крок за кроком, частина за частиною - "поглинання" України та її Церкви хижою Московською імперією затягнулося аж до середини ХХ ст.! І саме чераз 40 років, наприкінці 80-х |
- 15 листопада 2017, 19:58
Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит, Матфея 12:25. Как ни странно это прозвучит для кое-кого, но русскоязычные в Украине |
- 15 листопада 2017, 18:05
Ну і чим не приклад цивілізованих відносин? «за храм точились майнові та юрисдикційні суперечки між Румунською та Польською автокефальними православними церквами (ПАПЦ)» - цивілізовані суперечки йшли |
- 15 листопада 2017, 15:55
"Упродовж цілих шести століть по Володимировому хрещенні Русі-України наша вітчизняна Київська Церква – і навіть після й попри Велику схизму 1054 р. – зберігала певну духовно-еклезіальну поставу |
- 15 листопада 2017, 15:29
"Лавра итак украинская"... А ось в тих українських лаврах - насправді - нині порядкують і хазяйнують, по суті, ВОРОЖІ й НЕНАВИСНІ" щодо незалежної і собороної України - |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
24 жовтня 2017, 16:41 | Репортажі | | 2 листопада 2017, 10:46
Релігійний діалог для мирного співжиття й подолання ненависті, — підсумки міжнародної конференції
31 жовтня 2017, 10:55 | Релігія і політика | 15 листопада 2017, 11:27
Єпархії УПЦ (МП) на окупованих територіях відмежовуються від України
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 8 листопада 2017, 20:07
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
Коментарі