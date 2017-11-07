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В УКУ відбудеться I Фестиваль документального кіно “Скарб Солідарності”
7 листопада 2017, 15:25 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Перший Фестиваль документального кіно “Скарб Солідарності” відбудеться 18-19 листопада в приміщенні філософсько-богословського факультету УКУ. У програмі покази фільмів, дискусії за участі цікавих особистостей та конкурс короткометражок.
Нагадаємо, що 9-15 жовтня в УКУ проходила Школа документального кіно, організована Центром думки Івана Павла ІІ (Варшава) та Українським Католицьким Університетом (Львів). Учасники школи представлять власні кінострічки під час Фестивалю, а вже зараз тривають активні зйомки фільмів. Наприкінці фестивалю 19 листопада журі вибере найкращу з них, яка й отримає головну нагороду.
Програма фестивалю
18 листопада, субота
16:00 - 16:30 Показ фільму “Батько, Син і Друг, єдність і солідарність” (“Ojciec, Syn i Przyjaciel – pojednanie po Solidarności”), режисер Кароль Василевський
16:30 - 17:30 Показ фільму “Почуйте мій крик” (“Usłyszcie mój krzyk”), режисер Матей Дриґас
17:45 - 19:00 Відкрита дискусія “Мистецтво і Солідарність: вплив мистецтва на суспільні процеси & вплив суспільних процесів на мистецтво”.
- Модератор: Андрій Курочка, керівник Галереї сучасного мистецтва УКУ
До участі запрошено:
- Роман Зілінко, митець, Національний музей ім. Андрея Шептицького у Львові
- Кароль Василевський, режисер, незалежне студіо кіно ZeroStudio
Лев Скоп, український мистецтвознавець, художник-реставратор, іконописець
19:00 - 19:15 Перерва на каву
19.15 - 21.30 Показ фільму “Жінки Майдану”, режисер Петро Дідула
19 листопада, неділя
14:00 - 16:00 Показ фільму „Жіноча Солідарність” (“Solidarność według kobiet”) , режисери Марта Дзідо, Пьотр Шлівовський
16:00 - 16:15 Перерва на каву
16:15 - 17:30 Дискусія “Трансформація суспільства і Солідарність”
- До участі запрошено:
- о. Михайло Димид, доктор богослов'я, доцент кафедри пасторального богослов'я ФБФ УКУ, один з капеланів Майдану
- Міхал Лучевський, директор Центру думки Івана Павла ІІ, м. Варшава
- Юрій Підлісний, керівник програми «Етика-Політика-Економіка», доктор філософії, заступник голови Львівської облдержадміністрації (2014-2016)
- Володимир Склокін, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової і новітньої історії України, координатор міждисциплінарної магістерської програми з публічної історії, УКУ
- Богдан Трояновський, директор видавництва «Свічадо»
18:00 - 19:30 Показ короткометражних документальних фільмів від учасників Школи “Скарб солідарності”
19:30 Оголошення переможців конкурсу короткометражок, завершення фестивалю
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