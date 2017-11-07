В УКУ відбудеться I Фестиваль документального кіно “Скарб Солідарності”

7 листопада 2017, 15:25 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

Перший Фестиваль документального кіно “Скарб Солідарності” відбудеться 18-19 листопада в приміщенні філософсько-богословського факультету УКУ. У програмі покази фільмів, дискусії за участі цікавих особистостей та конкурс короткометражок.

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Нагадаємо, що 9-15 жовтня в УКУ проходила Школа документального кіно, організована Центром думки Івана Павла ІІ (Варшава) та Українським Католицьким Університетом (Львів). Учасники школи представлять власні кінострічки під час Фестивалю, а вже зараз тривають активні зйомки фільмів. Наприкінці фестивалю 19 листопада журі вибере найкращу з них, яка й отримає головну нагороду.

Програма фестивалю

18 листопада, субота

16:00 - 16:30 Показ фільму “Батько, Син і Друг, єдність і солідарність” (“Ojciec, Syn i Przyjaciel – pojednanie po Solidarności”), режисер Кароль Василевський
16:30 - 17:30 Показ фільму “Почуйте мій крик” (“Usłyszcie mój krzyk”), режисер Матей Дриґас

17:45 - 19:00 Відкрита дискусія “Мистецтво і Солідарність: вплив мистецтва на суспільні процеси & вплив суспільних процесів на мистецтво”. 

  • Модератор: Андрій Курочка, керівник Галереї сучасного мистецтва УКУ

До участі запрошено:

  • Роман Зілінко, митець, Національний музей ім. Андрея Шептицького у Львові
  • Кароль Василевський, режисер, незалежне студіо кіно ZeroStudio

Лев Скоп, український мистецтвознавець, художник-реставратор, іконописець

19:00 - 19:15 Перерва на каву

19.15 - 21.30 Показ фільму “Жінки Майдану”, режисер Петро Дідула

19 листопада, неділя

14:00 - 16:00 Показ фільму „Жіноча Солідарність” (“Solidarność według kobiet”) , режисери Марта Дзідо, Пьотр Шлівовський 

16:00 - 16:15 Перерва на каву

16:15 - 17:30 Дискусія “Трансформація суспільства і Солідарність”

  • До участі запрошено:
  • о. Михайло Димид, доктор богослов'я, доцент кафедри пасторального богослов'я ФБФ УКУ, один з капеланів Майдану
  • Міхал Лучевський, директор Центру думки Івана Павла ІІ, м. Варшава
  • Юрій Підлісний, керівник програми «Етика-Політика-Економіка», доктор філософії, заступник голови Львівської облдержадміністрації (2014-2016)
  • Володимир Склокін, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової і новітньої історії України, координатор міждисциплінарної магістерської програми з публічної історії, УКУ
  • Богдан Трояновський, директор видавництва «Свічадо»

18:00 - 19:30 Показ короткометражних документальних фільмів від учасників Школи “Скарб солідарності”

19:30 Оголошення переможців конкурсу короткометражок, завершення фестивалю

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теги до статті:Кінофестиваль “Скарб Солідарності”,УКУ
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