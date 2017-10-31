У Києві презентують унікальний музейний проект «Історія становлення української нації»

У четвер, 9 листопада 2017 року, о 18.00 годині відбудеться презентація унікального патріотичного проекту «Історія становлення української нації» за адресою: м. Київ, ArtHall D12, вул. Десятинна, 12, (так званий град Володимира, на Старокиївській горі).

Кияни вперше побачать експозиції унікального музею, аналогів якому немає ні в Україні, ні у світі.

«Наш музей – це бажання долучити українців до знання про визначні події в історії української нації, про її великих Героїв.

Ми прагнемо у доступній формі прищепити молодим поколінням українців гордість за власну країну, розуміння її унікальності, ми хочемо долучитись до виховання справжніх патріотів.

Ми бажаємо, щоб кожен українець повірив у велике майбутнє своєї країни і її людей, щоб кожен відвідувач усвідомив, що належить до Великої нації», - стверджують ініціатори поекту.

У музеї містяться понад 130 скульптур, які представлені у 30-ти різних, сюжетних композиціях від часів Київської Русі і до сьогодення.

Відвідувачі музею матимуть змогу познайомитись із історією Довньоруської доби, періоду Середньовіччя, новітньою історію – від часів Івана Мазепи і до сьогодення.

У музеї розміщені унікальні воскові фігури, генеалогічні дерева, унікальні історичні мапи. Використовуються найсучасніші технології у виготовлені експонатів, декорацій та їх оформленні.

Кияни вперше отримають можливість побачити унікальні експозиції, зокрема ті, які показують незламний дух українськихвоїнів-захисників, а також вияв пошани воїнам «кіборгам» АТО за героїзм у боротьбі за незалежність України:

- «Героїчна оборона Донецького Аеропорту»: кіборги, захисники ДАП: Павло Чайка, Анатолій Свирид, Андрій Шараскін.

- «Передова АТО. Воїни Української Добровольчої Армії»: Ярош Дмитро, Валерій Краснян.

Із композиції «Великі Українці: культурні діячі» буде представлено 2 фігури:

Богдан Ступка — український актор театру і кіно, лауреат Шевченківської премії, Народний артист, Герой України. Іван Миколайчук — український кіноактор, кінорежисер, сценарист. Лауреат Шевченківської премії.

Також будуть представлені й інші експозиції, зокрема:

ДАВНЬОРУСЬКА ДОБА

Трипільці, сармати

Скіфи, зародження слов’ян

Початкова Русь

Князь-воїн Святослав Хоробрий

Володимир Великий – Хреститель Русі

Хреститель Русі Могутня держава Князя Ярослава Мудрого

Данило Галицький–перший король України-Русі

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ – ПОЧАТОК НОВОГО ЧАСУ

Князь Костянин Острозький «Некоронований король України-Русі»

Легендарний засновник Запорозької Січі - Дмитро «Байда» Вишневецький

Петро Конашевич Сагайдачний-славетний гетьман

Українська козацька держава гетьмана Богдана-Зиновія Хмельницького

Звитяжний гетьман Іван Виговський, переможець над московським військом у битві при Конотопі

Козаки - визволителі Європи у війську Речі Посполитої короля Яна ІІІ Собєського

БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНУ. ВІД ЧАСІВ ІВАНА МАЗЕПИ ДО НАШИХ ДНІВ