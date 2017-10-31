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У Києві презентують унікальний музейний проект «Історія становлення української нації»
2 листопада 2017, 08:58 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
У четвер, 9 листопада 2017 року, о 18.00 годині відбудеться презентація унікального патріотичного проекту «Історія становлення української нації» за адресою: м. Київ, ArtHall D12, вул. Десятинна, 12, (так званий град Володимира, на Старокиївській горі).
Кияни вперше побачать експозиції унікального музею, аналогів якому немає ні в Україні, ні у світі.
«Наш музей – це бажання долучити українців до знання про визначні події в історії української нації, про її великих Героїв.
Ми прагнемо у доступній формі прищепити молодим поколінням українців гордість за власну країну, розуміння її унікальності, ми хочемо долучитись до виховання справжніх патріотів.
Ми бажаємо, щоб кожен українець повірив у велике майбутнє своєї країни і її людей, щоб кожен відвідувач усвідомив, що належить до Великої нації», - стверджують ініціатори поекту.
У музеї містяться понад 130 скульптур, які представлені у 30-ти різних, сюжетних композиціях від часів Київської Русі і до сьогодення.
Відвідувачі музею матимуть змогу познайомитись із історією Довньоруської доби, періоду Середньовіччя, новітньою історію – від часів Івана Мазепи і до сьогодення.
У музеї розміщені унікальні воскові фігури, генеалогічні дерева, унікальні історичні мапи. Використовуються найсучасніші технології у виготовлені експонатів, декорацій та їх оформленні.
Кияни вперше отримають можливість побачити унікальні експозиції, зокрема ті, які показують незламний дух українськихвоїнів-захисників, а також вияв пошани воїнам «кіборгам» АТО за героїзм у боротьбі за незалежність України:
- «Героїчна оборона Донецького Аеропорту»: кіборги, захисники ДАП: Павло Чайка, Анатолій Свирид, Андрій Шараскін.
- «Передова АТО. Воїни Української Добровольчої Армії»: Ярош Дмитро, Валерій Краснян.
Із композиції «Великі Українці: культурні діячі» буде представлено 2 фігури:
Богдан Ступка — український актор театру і кіно, лауреат Шевченківської премії, Народний артист, Герой України. Іван Миколайчук — український кіноактор, кінорежисер, сценарист. Лауреат Шевченківської премії.
Також будуть представлені й інші експозиції, зокрема:
ДАВНЬОРУСЬКА ДОБА
- Трипільці, сармати
- Скіфи, зародження слов’ян
- Початкова Русь
- Князь-воїн Святослав Хоробрий
- Володимир Великий– Хреститель Русі
- Могутня держава Князя Ярослава Мудрого
- Данило Галицький–перший король України-Русі
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ – ПОЧАТОК НОВОГО ЧАСУ
- Князь Костянин Острозький «Некоронований король України-Русі»
- Легендарний засновник Запорозької Січі - Дмитро «Байда» Вишневецький
- Петро Конашевич Сагайдачний-славетний гетьман
- Українська козацька держава гетьмана Богдана-Зиновія Хмельницького
- Звитяжний гетьман Іван Виговський, переможець над московським військом у битві при Конотопі
- Козаки - визволителі Європи у війську Речі Посполитої короля Яна ІІІ Собєського
БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНУ. ВІД ЧАСІВ ІВАНА МАЗЕПИ ДО НАШИХ ДНІВ
- Іван Мазепа та Пилип Орлик будівничі нової України
- Духовні будівничі сучасної України
- Відродження нації
- Українська держава гетьмана Павла Скоропадського
- Симон Петлюра і Директорія Української Народної Республіки
- Визвольний рух у ХХ столітті
- Друга світова війна
- Великі українці ХVІІ-ХХ століття
- Еміграційний рух. Українські діаспори за кордоном
- Проголошення Незалежності 1991 рік
- Великі українці: духовні наставники
- Майдан 2004. Помаранчева Революція
- Боротьба за євроінтеграцію 2013-2014: Майдан. Революція гідності
- Героїчна Оборона Донецького Аеропорту
- Передова АТО. Воїни Української Добровольчої Армії.
- Великі українці: культурні діячі Великі українці: відомі та сучасні
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