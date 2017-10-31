У Києві презентують унікальний музейний проект «Історія становлення української нації»

2 листопада 2017, 08:58 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

У четвер, 9 листопада 2017 року, о 18.00 годині відбудеться презентація унікального патріотичного проекту «Історія становлення української нації» за адресою: м. Київ, ArtHall D12, вул. Десятинна, 12, (так званий град Володимира, на Старокиївській горі).

Кияни вперше побачать експозиції унікального музею, аналогів якому немає  ні в Україні, ні у світі.

«Наш музей – це бажання долучити українців до знання про визначні події в історії української нації, про її великих Героїв.

Ми прагнемо у доступній формі прищепити молодим поколінням українців гордість за власну країну, розуміння її унікальності, ми хочемо долучитись до виховання справжніх патріотів.

Ми бажаємо, щоб кожен українець повірив у велике майбутнє своєї країни і її людей, щоб кожен відвідувач усвідомив, що належить до Великої нації», - стверджують ініціатори поекту.

У музеї містяться понад 130 скульптур, які представлені у 30-ти різних, сюжетних композиціях від часів Київської Русі і до сьогодення.

Відвідувачі музею матимуть змогу познайомитись із історією Довньоруської доби, періоду Середньовіччя, новітньою історію – від часів Івана Мазепи і до сьогодення.

У музеї розміщені унікальні воскові фігури, генеалогічні дерева, унікальні історичні мапи. Використовуються найсучасніші технології у виготовлені експонатів, декорацій та їх оформленні.

Кияни вперше отримають можливість побачити унікальні експозиції, зокрема ті, які показують незламний дух українськихвоїнів-захисників, а також вияв пошани воїнам «кіборгам» АТО за героїзм у боротьбі за незалежність України:

- «Героїчна оборона Донецького Аеропорту»: кіборги, захисники ДАП: Павло Чайка, Анатолій Свирид, Андрій Шараскін.

«Передова АТО. Воїни Української Добровольчої Армії»: Ярош Дмитро, Валерій Краснян.

Із композиції «Великі  Українці: культурні діячі» буде представлено 2 фігури:

Богдан Ступка — український актор театру і кіно, лауреат Шевченківської премії, Народний артист,  Герой України. Іван  Миколайчук — український кіноактор, кінорежисер, сценарист. Лауреат Шевченківської премії.

Також будуть представлені й інші експозиції, зокрема:

ДАВНЬОРУСЬКА ДОБА

  • Трипільці, сармати
  • Скіфи, зародження слов’ян
  • Початкова Русь
  • Князь-воїн Святослав Хоробрий
  • Володимир Великий Хреститель Русі
  • Могутня держава Князя Ярослава Мудрого
  • Данило Галицькийперший король України-Русі

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ – ПОЧАТОК НОВОГО ЧАСУ

  • Князь Костянин Острозький «Некоронований король України-Русі»
  • Легендарний засновник Запорозької Січі - Дмитро «Байда» Вишневецький
  • Петро Конашевич Сагайдачний-славетний гетьман
  • Українська козацька держава гетьмана Богдана-Зиновія Хмельницького
  • Звитяжний гетьман Іван Виговський, переможець над московським військом у битві при Конотопі
  • Козаки -  визволителі Європи у війську Речі Посполитої короля Яна ІІІ Собєського

БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНУ.  ВІД ЧАСІВ ІВАНА МАЗЕПИ ДО НАШИХ ДНІВ

  • Іван Мазепа та Пилип Орлик  будівничі нової України
  • Духовні будівничі сучасної України
  • Відродження нації
  • Українська держава гетьмана Павла Скоропадського
  • Симон Петлюра і Директорія Української Народної Республіки
  • Визвольний рух у ХХ столітті
  • Друга світова війна
  • Великі українці ХVІІ-ХХ століття
  • Еміграційний рух. Українські діаспори за кордоном
  • Проголошення Незалежності 1991 рік
  • Великі  українці: духовні  наставники
  • Майдан 2004. Помаранчева Революція
  • Боротьба за євроінтеграцію 2013-2014: Майдан. Революція гідності
  • Героїчна Оборона Донецького Аеропорту
  • Передова АТО. Воїни Української Добровольчої Армії.
  • Великі  українці: культурні діячі Великі  українці: відомі та сучасні
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