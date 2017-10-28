Анонс: Повернення до єдности Київської Церкви обговорять у Львові

29 жовтня 2017, 17:49 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

“Київська Церква. Повернення до єдности”31 жовтня 2017 р. у Львові відбудеться відкрита зустріч-дискусія на тему “Київська Церква. Повернення до єдности”.

Організатор зустрічі: видавництво «Свічадо».

Учасники зустрічі:

  • Архиєпископ Ігор Ісіченко – український церковний та громадський діяч, архиєпископ Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, науковець, професор, доктор філологічних наук;
  • о. Михайло Димид – священик УГКЦ, український громадський діяч, богослов, доктор східного канонічного права, блогер, капелан Майдану, сотрудник церкви святих Володимира і Ольги (м.Львів)

Модератор зустрічі – Тарас Антошевський, директор Релігійно-інформаційної служби України (РІСУ).

У рамах зустрічі – презентація нової публікації Архиєпископа Ігора Ісіченка “На скелі Слова. Проповіді на неділі й перехідні свята” (Свічадо, 2017).

Місце і час проведення: 31 жовтня о 18:00, Гостинний дім “Архистратиг”, вул. Винниченка 20а, м. Львів.

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теги до статті:Ігор (Ісіченко),Михайло Димид,Православно-греко-католицькі стосунки,Тарас Антошевський
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