Інститут релігії та суспільства УКУ відзначає 20-літній ювілей

24-25 жовтня Інститут релігії та суспільства УКУ проводить низку заходів з нагоди свого 20-літнього ювілею.

24 жовтня програма буде присвячена Дню памʼяті генерала Петра Григоренка. В 11:00 у Гарнізонному храмі святих верховних Апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11) відбудеться Поминальна служба за генералом Петром Григоренком.

А о 16:00 розпочнеться Вечір памʼяті генерала Петра Григоренка за участі Андрія Григоренка, Мирослава Мариновича, Юрія Зайцева, Тараса Возняка (вул. Коперніка, 15, Палац Потоцьких).

25 жовтня заходи відбуватимуться в Українському католицькому університеті (вул. Свєнціцького, 17). О 15:00 рлзпочнеться семінар «Будувати мости братерства: соціальні енцикліки Церкви як спосіб реагування на виклики доби». Доповідачі: Зиновій Свереда, Петро Дарморіс, Володимир Шеремета. Модератор: Мирослав Маринович (конференц-зал, 4 поверх).

Опісля буде представлено діяльність Інституту релігії та суспільства УКУ за 2008–2017 рр. та обговорення планів на майбутнє (конференц-зал, 4 поверх).

Інформаційна довідка: Петро Григоренко (1907.10.16-1987) радянський генерал-майор, українець, правозахисник. Виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів. У 1964 році за легальну правозахисну діяльність розжалуваний у рядові і позбавлений усіх державних відзнак. Перебував у радянських тюрмах, таборах і «психушках». Співзасновник Української Гельсінської групи. З 1977 року проживав у США. Помер у Нью-Йорку. Поновлений у званнях та реабілітований на початку 90-х. Посмертно нагороджений Орденом за мужність І ступеня. У Львові на честь Петра Григоровича назвали площу, а в Києві та Харкові — проспект. У Сімферополі на Радянській площі в травні 1999 року урочисто відкрито пам'ятник безкомпромісному «бунтівному» радянському генералу-правозахиснику.