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Анонс: Товариство «Свята Софія» запрошує молодь на літню школу англійської мови
16 жовтня 2017, 08:18 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Четверта благодійна літня школа англійської мови під патронатом Товариства «Свята Софія» США відбудеться 16 липня — 4 серпня 2018 р.Б.
Вона пройде на базі Музейно-меморіяльного комплексу ім. Патріярха Йосифа Сліпого в с. Заздрість Тернопільської обл.
До участі у школі запрошується молодь віком 15-22 років з родин учасників АТО, біженців, сиріт/напівсиріт, студентів-пільговиків вищих духовних семінарій УГКЦ. Кількість місць обмежена — 30 осіб.
Організатори гарантують:
- створення повноцінного англомовного середовища для учнів початкового, базового, середнього, вищого та найвищого рівнів;
- навчання в невеликих групах;
- посилена мовна практика;
- спілкування англійською мовою 24/7;
- молитовний супровід;
- проживання на території комплексу;
- чотирьохразове харчування;
- виїзні екскурсії.
Товариство «Свята Софія» США запрошує до співпраці меценатів-благодійників.
Зголошення приймаються до 1 лютого 2018 р. на електронну адресу: linguozazdrist@gmail.com
Попереднє тестування відбудеться у Тернополі (дату та місце буде повідомлено додатково)
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