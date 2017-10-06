Анонс: Товариство «Свята Софія» запрошує молодь на літню школу англійської мови

16 жовтня 2017, 08:18 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

благодійна літня школа англійської мови під патронатом Товариства «Свята Софія» СШАЧетверта благодійна літня школа англійської мови під патронатом Товариства «Свята Софія» США відбудеться 16 липня — 4 серпня 2018 р.Б.

Вона пройде на базі Музейно-меморіяльного комплексу ім. Патріярха Йосифа Сліпого в с. Заздрість Тернопільської обл.

До участі у школі запрошується молодь віком 15-22 років з родин учасників АТО, біженців, сиріт/напівсиріт, студентів-пільговиків вищих духовних семінарій УГКЦ. Кількість місць обмежена — 30 осіб.

Організатори гарантують:

  • створення повноцінного англомовного середовища для учнів початкового, базового, середнього, вищого та найвищого рівнів;
  • навчання в невеликих групах;
  • посилена мовна практика;
  • спілкування англійською мовою 24/7;
  • молитовний супровід;
  • проживання на території комплексу;
  • чотирьохразове харчування;
  • виїзні екскурсії.

Товариство «Свята Софія» США запрошує до співпраці меценатів-благодійників.

Зголошення приймаються до 1 лютого 2018 р. на електронну адресу: linguozazdrist@gmail.com

Попереднє тестування відбудеться у Тернополі (дату та місце буде повідомлено додатково)

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теги до статті:Товариство "Свята Софія"
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