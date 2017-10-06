У Католицькому університеті у Львові стартує перша школа документалістики «Скарб Солідарності»

В УКУ 9 жовтня стартує унікальний проект для активної молоді, яка хоче навчитися знімати документальне кіно за допомогою “підручних” засобів, смартфонів або планшетів, а також зрозуміти – як же змінити власне суспільство, опираючись на польський досвід.

Побачити плоди цієї роботи усі охочі зможуть під час Фестивалю документального кіно «Скарб Солідарності» 18-19 листопада, який пройде в УКУ.

Організатори проекту:

Центр думки Івана Павла ІІ (Варшава) та Український Католицький Університет (Львів) за фінансової підтримки Міністерства культури та національної спадщини Польщі.

Проект проходитиме у два етапи. Вже 9-15 жовтня 25 молодих людей зі Львова, Камянця-Подільського, Києва, Ужгорода, Тернополя, Чернівців стануть учасниками Школи документального кіно «Скарб Солідарності». На них чекають інтенсивні практичні заняття з документалістики, а також семінари, присвячені спадщині польської «Солідарності» та української Революції Гідності. Учасники школи матимуть місяць, щоби зняти свій власний фільм. Згодом у листопаді відбудеться фестиваль, де учасники представлять свої напрацювання, а найкращі короткометражки отримають нагороду у розмірі 25 000 гривень.

Протягом листопада Український Католицький Університет запросить також громадськість до відкритих дискусій на тему змін у суспільстві в контексті Солідарності та Революції Гідності за участю відомих закордонних та українських експертів.

За словами одного з натхненників проекту, професора УКУ, о Олега Кіндія, українське суспільство змінюється, і ми маємо вплив на ці зміни. Польща пережила подібну трансформацію у 80-х роках минулого сторіччя завдяки потужному громадському руху, який отримав назву “Солідарність”. Досвід «Солідарності» є особливо цінним для України зараз, і він може стати для українського контексту “справжнім скарбом”.

При цьому кіно та візуальні образи мають великий влив, здатні показувати правду. Як саме використати можливості візуального мистецтва і актуалізувати важливі для нашого суспільства істини – говоритимемо на Школі документального кіно.

Лектори проекту: