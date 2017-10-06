У Католицькому університеті у Львові стартує перша школа документалістики «Скарб Солідарності»

9 жовтня 2017, 10:58 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

В УКУ 9 жовтня стартує унікальний проект для активної молоді, яка хоче навчитися знімати документальне кіно за допомогою “підручних” засобів, смартфонів або планшетів, а також зрозуміти – як же змінити власне суспільство, опираючись на польський досвід.

Побачити плоди цієї роботи усі охочі зможуть під час Фестивалю документального кіно «Скарб Солідарності» 18-19 листопада, який пройде в УКУ.

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Організатори проекту:

Центр думки Івана Павла ІІ (Варшава) та Український Католицький Університет (Львів) за фінансової підтримки Міністерства культури та національної спадщини Польщі.

Проект проходитиме у два етапи. Вже 9-15 жовтня 25 молодих людей зі Львова, Камянця-Подільського, Києва, Ужгорода, Тернополя, Чернівців стануть учасниками Школи документального кіно «Скарб Солідарності». На них чекають інтенсивні практичні заняття з документалістики, а також семінари, присвячені спадщині польської «Солідарності» та української Революції Гідності. Учасники школи матимуть місяць, щоби зняти свій власний фільм. Згодом у листопаді відбудеться фестиваль, де учасники представлять свої напрацювання, а найкращі короткометражки отримають нагороду у розмірі 25 000 гривень.

Протягом листопада Український Католицький Університет запросить також громадськість до відкритих дискусій на тему змін у суспільстві в контексті Солідарності та Революції Гідності за участю відомих закордонних та українських експертів.

За словами одного з натхненників проекту, професора УКУ, о Олега Кіндія, українське суспільство змінюється, і ми маємо вплив на ці зміни. Польща пережила подібну трансформацію у 80-х роках минулого сторіччя завдяки потужному громадському руху, який отримав назву “Солідарність”. Досвід «Солідарності» є особливо цінним для України зараз, і він може стати для українського контексту “справжнім скарбом”.

При цьому кіно та візуальні образи мають великий влив, здатні показувати правду. Як саме використати можливості візуального мистецтва і актуалізувати важливі для нашого суспільства істини – говоритимемо на Школі документального кіно.

 

Лектори проекту:

  • Ярослав Грицак - історик і публіцист. Доктор історичних наук, професор Українського католицького університету. Головний редактор наукового річника «Україна модерна».
  • Марта Дзідо - письменниця, режисерка документальних фільмів “Доунтовн - місто Даунів” (нагороджений м. ін. Hollywood Eagle Documentary Award), та “Жіноча солідарність” (нагороджений м.ін. Beyond Borders- Krzysztof Kieslowski Award).
  • Пьотр Шьлівовский - продюсер та журналіст, режисер історичного документального серіалу «Незалежна культура в Польській Народній Республіці» (2010).
  • Міхал Лучевський - соціолог, психолог, методолог, автор програми "Скарб Солідарності", заступник директора Центру Думки Івана Павла ІІ. Головний редактор журналу "Стан Речей".
  • Збігнєв Ставроський - філософ політики, професор в Інституті політології Університету Стефана Вишинського в Варшаві, директор Інституту думки Йозефа Тішнера в Кракові.
  • Міхал Гаврілов - науковець, історик, що займається Солідарністю, та студентськими протестними рухами в 80-х роках.
  • о. Олег Кіндій  - доктор патристичного богослов’я, викладач Українського Католицького Університету, доцент кафедри богослов'я, заступник декана з міжнародних зв'язків.
  • Петро Дідула - фотограф, журналіст, режисер фільмів «Три історії Галичини» та «Жінки майдану».
  • Степан Дмитришин - відеооператор, монтажер, журналіст, широко співпрацює з неприбутковими організаціями у сфері створення просвітницьких відеоматеріалів.
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теги до статті:Документальне кіно,УКУ
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