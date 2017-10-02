Відповідальні за екуменічний діалог УГКЦ обговорять ідею єдиної помісної Церкви в українській державі

2 жовтня 2017, 11:03 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

«Ідея єдиної помісної Церкви в українській державі» − таку тему цього року запропонували головам єпархіальних комісій УГКЦ для сприяння єдності християн та відповідальним за екуменічний рух особам з України та Європейського Союзу. Вони зберуться на зустріч у м. Дрогобич від 3 до 5 жовтня 2017 року.

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, перша сесія запланована у стінах Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, де учасники зможуть обговорити питання єдиної помісної Церкви в Україні, яке за останні роки стало як ніколи актуальним. Сесію відкриє протоієрей Ігор Шабан, голова Комісії УГКЦ для сприяння єдності християн.

У програмі — виступи митрофорного протоієрея Мирона Бендика, ректора Дрогобицької духовної семінарії УГКЦ, та митрофорного протоієрея Михайла Димида, доктора канонічного права, які розкажуть про роль УГКЦ для майбутньої єдності Київської Церкви.

Професор Юрій Підлісний, доктор філософії, завідувач кафедри політичних наук УКУ, керівник бакалаврської програми «Етика-Політика-Економіка», зупиниться на темі співпраці Церков із державою та вкаже на наявні та можливі моделі їх співіснування. Крім цього, відбудеться представлення головами єпархіальних комісій своєї роботи на місцях та обговорення викликів, які існують, та завдань на 2018 рік.

На 5 жовтня запланована урочиста Свята Літургія та спільна зустріч з єпископатом Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, під час якої представники єпархіальних екуменічних комісій планують розповісти владикам про зусилля, які вживаються для формування відкритості на діалог та міжконфесійну співпрацю.

На завершення учасники зустрічі відвідають музей Бруно Шульца — знаменитого дрогобиччанина, письменника і художника єврейського походження.

 

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теги до статті:Екуменізм,Єдина Помісна Православна Церква,УГКЦ
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