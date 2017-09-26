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Анонс: Стихира новомученикам УГКЦ прозвучить у рамках «Київ Музик Фест-2017»
29 вересня 2017, 14:13 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
У рамках XXVIІІ Міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест-2017» 4 жовтня 2017 у Національному будинку органної та камерної музики України відбудеться виконання Стихири новомученикам Української Греко-Католицької Церкви «Вінець нетлінний…» для хору, органа та оркестру Олександра Козаренка. Початок о 19.30 год.
Автор ідеї та втілення – Михайло Перун. Проект реалізується в серії “Духовна музика України” Фундації “Андрей”.
Виконавці: Ансамбль класичної музики імені Бориса Лятошинського Національного будинку органної та камерної музики України. Диригент — Ігор Андрієвський.
Квитки можна придбати у Будинку органної та камерної музики (вул. Велика Васильківська, 77, м.Київ), або на сайті: www.organhall.kiev.ua
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