У Львові представлять дослідження про Патріарха Фотія

29 вересня 2017, 13:47 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

Фотієва схизма: історія і легендаПід час Екуменічного соціального тижня у Львові 5 жовтня 2017 року відбудеться презентація українськомовного перекладу книжки “Фотієва схизма: історія і легенда” Франтішека Дворника.

Захід відбудеться у приміщенні Філософсько-богословського факультету УКУ (вул. Хуторівка 35а), початок о 16:00 год.

«У Західній Церкві Константинопольського патріярха Фотія тисячу років ганьбили як архиєретика й архисхизматика. Тим часом на Сході його шанували як святого, вченого, зразкового церковного мужа, — йдеться в анотації видання. — Франтішек Дворник, наново дослідивши історію Фотієвого патріяршества, повторно зважує всі аргументи, відокремлює факти від домислів, ще раз перевіряє всі свідчення й доходить висновку, що у випадку з Фотієм західні єрархи, каноністи й історики помилялися – Фотій і справді був видатним церковним діячем. У другій частині своєї праці Дворник з’ясовує причини тої несправедливости, жертвою якої став патріярх Фотій. Праця Франтішека Дворника є вагомим внеском у справу єдности Церков і, хоч написана близько 80 років тому, досі не втратила актуальности. Вона буде цікавою та корисною для істориків і богословів, усіх, хто цікавиться візантиністикою, історією церковних схизм і шляхів виходу з них».

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теги до статті:Екуменічний Соціальний Тиждень,Історія християнства
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