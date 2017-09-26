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На Міжрелігійному симпозіумі у Львові обговорять особливості виховання в християнській та юдейській традиціях
28 вересня 2017, 15:16 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
3 жовтня у Львові за підтримки Інституту родини та подружнього життя УКУ, а також Центру міжконфесійного і міжрелігійного діалогу «Лібертас» відбудеться II Міжрелігійний симпозіум на тему: «Особливості виховання в християнській та юдейській традиціях».
Організовуючи подібні заходи, ставимо собі за мету поглянути на інститут родини та подружнього життя з перспективи інших релігій, шукаючи, що нас обєднує та неодмінно шануючи наші відмінності. Відтак, ми радо запрошуємо вас взяти участь у II Міжрелігійному симпозіуму та разом з представниками різних релігій та церковних конфесій обговорити питання, які постають перед абсолютно кожною релігійною громадою.
У симпозіумі візьмуть участь:
- д-р Олександр Духовний – головний рабин України та Києва громад прогресивного юдаїзму;
- о. д-р Петро Терлецький – викладач кафедри біблійних наук УКУ;
- Адель Діанова – директор Всеукраїнського єврейського благодійного фонду «Хесед – Ар’є»;
- Марія Саквук – керівник проекту «Мій друг-наставник» при комісії УГКЦ у справах родини;
Міжрелігійний симпозіум в Українському Католицькому Університеті відбувається вже вдруге. Торік він став платформою, на якій християни та мусульмани змогли обговорити особливості подружнього союзу у їхніх релігійних традиціях.
Початок II Міжрелігійного симпозіуму — 3 жовтня о 17:00. Орієнтована тривалість заходу – 2 години.
Захід відбудеться в академічному корпусі УКУ (вул. Козельницька, 2а). Лекторій, ауд. 016
Акредитація журналістів проводиться за телефонами +(032) 240 94 98, +3(098) 261 58 67 ( з 9:00 до 18:00) або за е-mail: family_institute@ucu.edu.ua
У разі виникнення запитань або щодо пропозицій пишіть нам на скриньку: family_institute@ucu.edu.ua
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