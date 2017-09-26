На Міжрелігійному симпозіумі у Львові обговорять особливості виховання в християнській та юдейській традиціях

28 вересня 2017, 15:16 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

виховання.gif3 жовтня у Львові за підтримки Інституту родини та подружнього життя УКУ, а також Центру міжконфесійного і міжрелігійного діалогу «Лібертас» відбудеться II Міжрелігійний симпозіум на тему: «Особливості виховання в християнській та юдейській традиціях».

Організовуючи подібні заходи, ставимо собі за мету поглянути на інститут родини та подружнього життя з перспективи інших релігій, шукаючи, що нас обєднує та неодмінно шануючи наші відмінності. Відтак, ми радо запрошуємо вас взяти участь у II Міжрелігійному симпозіуму та разом з представниками різних релігій та церковних конфесій обговорити питання, які постають перед абсолютно кожною релігійною громадою.

У симпозіумі візьмуть участь:

  • д-р Олександр Духовний – головний рабин України та Києва громад прогресивного юдаїзму;
  • о. д-р Петро Терлецький – викладач кафедри біблійних наук УКУ;
  • Адель Діанова – директор Всеукраїнського єврейського благодійного фонду «Хесед – Ар’є»;
  • Марія Саквук  – керівник проекту «Мій друг-наставник» при комісії УГКЦ у справах родини;

Міжрелігійний симпозіум в Українському Католицькому Університеті відбувається вже вдруге. Торік він став платформою, на якій християни та мусульмани змогли обговорити особливості подружнього союзу у їхніх релігійних традиціях.

Початок II Міжрелігійного симпозіуму — 3 жовтня о 17:00. Орієнтована тривалість заходу – 2 години.

Захід  відбудеться в академічному корпусі УКУ (вул. Козельницька, 2а). Лекторій, ауд. 016

Акредитація журналістів проводиться за телефонами +(032) 240 94 98, +3(098) 261 58 67 ( з 9:00 до 18:00) або за е-mail: family_institute@ucu.edu.ua

У разі виникнення запитань або щодо пропозицій пишіть нам на скриньку: family_institute@ucu.edu.ua

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теги до статті:Виховання дітей,Інститут родини і подружнього життя УКУ
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    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 15:05

      Иными словами, обычное перечисление грехов пусть даже с заверениями в полном раскаянии никак не может служить основанием для священника поверить в полное раскаяние о содеянном. Для устранения

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:43

      Т.о необходимым условием для прощения грехов есть отсутствие всякой неприязни и обмана на уме у обоих в адрес каждого из них!!!!

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:32

      Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда

    • enzian | 28 вересня 2017, 12:18

      До чого тут "некомпетентність"? Тут простий виклад фактів, що підтверджують огидну сутність москвославних попів.

    • mischa | 27 вересня 2017, 18:18

      РПЦ завжди стоятиме україні на шляху створення автокефальної помісної православної церви. Але Божа воля на все.

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