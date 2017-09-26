На Міжрелігійному симпозіумі у Львові обговорять особливості виховання в християнській та юдейській традиціях

3 жовтня у Львові за підтримки Інституту родини та подружнього життя УКУ, а також Центру міжконфесійного і міжрелігійного діалогу «Лібертас» відбудеться II Міжрелігійний симпозіум на тему: «Особливості виховання в християнській та юдейській традиціях».

Організовуючи подібні заходи, ставимо собі за мету поглянути на інститут родини та подружнього життя з перспективи інших релігій, шукаючи, що нас обєднує та неодмінно шануючи наші відмінності. Відтак, ми радо запрошуємо вас взяти участь у II Міжрелігійному симпозіуму та разом з представниками різних релігій та церковних конфесій обговорити питання, які постають перед абсолютно кожною релігійною громадою.

У симпозіумі візьмуть участь:

д-р Олександр Духовний – головний рабин України та Києва громад прогресивного юдаїзму;

о. д-р Петро Терлецький – викладач кафедри біблійних наук УКУ;

Адель Діанова – директор Всеукраїнського єврейського благодійного фонду «Хесед – Ар’є»;

Марія Саквук – керівник проекту «Мій друг-наставник» при комісії УГКЦ у справах родини;

Міжрелігійний симпозіум в Українському Католицькому Університеті відбувається вже вдруге. Торік він став платформою, на якій християни та мусульмани змогли обговорити особливості подружнього союзу у їхніх релігійних традиціях.

Початок II Міжрелігійного симпозіуму — 3 жовтня о 17:00. Орієнтована тривалість заходу – 2 години.

Захід відбудеться в академічному корпусі УКУ (вул. Козельницька, 2а). Лекторій, ауд. 016

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