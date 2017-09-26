Турнір з міні-футболу між священиками та дияконами УГКЦ відбудеться в Івано-Франківську

26 вересня 2017, 10:52 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

28 вересня 2017 року в Івано-Франківську відбудеться ІІ Між'єпархіальний турнір з міні-футболу між священиками та дияконами УГКЦ на честь бл. о. Омеляна Ковча. Турнір організовує Відділ душпастирства спорту УГКЦ.

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Початок о 12:00.

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 142а.

Телефон організаторів для всіх зацікавлених взяти участь або висвітлити подію 0972243445, 0634375501 - о. Олег Кобель

 

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теги до статті:УГКЦ,Церква і спорт
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    Останні коментарі

    • Реналь Религиус | 26 вересня 2017, 13:47

      Пустишка, повна не компетентність

    • netoy_gaidamak | 26 вересня 2017, 13:13

      А денисенко з порошенком) та ти привий як ніколи! Краще б як БМО - служили Богу та людям.

    • netoy_gaidamak | 26 вересня 2017, 13:10

      Пан Єленський вже не один раз показав свою предвзятість та некомпетентність в Релігійному житті України(лавнозвісні закони та заяви в бік УПЦ), а ще й подача матеріалу від такого маргінала як пані

    • Оленка | 26 вересня 2017, 00:56

      Враження таке, наче цьому автору робити вже немає чого. А те, що Церква від держави відділена - він знає? Та хоч би Піднебесною єпархією себе назвали - вам яке діло?

    • mischa | 25 вересня 2017, 18:40

      Якщо РПЦ тіно співпрацює з путіннським режимом то яке там служіння Богу.

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