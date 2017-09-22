Анонс: Школа українського іконопису відбудеться у Києві

Іконописна школа УКУ «Радруж» пропонує мешканцям столиці унікальну можливість ознайомитися із древнім мистецтвом іконопису та власноруч написати ікону. З цією метою з 16 по 28 жовтня у Києві відбуватиметься Школа українського іконопису.

«Місією нашої школи є дослідження та відродження і повернення у широкий вжиток традиційного українського, і ширше – східнохристиянського, іконопису, — розповідають в «Радруж». — У своїй творчості ми відштовхуємося від найкращих зразків української ікони XIV-XVI ст., у поєднанні із сучасними мистецькими тенденціями і особистою творчістю. Навчаючись у нас, Ви зможете доторкнутись до давнього мистецтва іконопису і духовності ікони, навчитись працювати у традиційній техніці малярства, виключно природніми матеріалами (липова дошка, мінеральні пігменти, органічні зв’язуючі) і, що дуже важливо, написати свою особисту ікону – плід Вашої праці та молитви!”





Двотижнева Школа поєднає практичні заняття з іконопису та лекції з богослов’я ікони.

Програма складатиметься з таких частин:

Богослов’я ікони (вступна пізнавальна лекція);

Іконопис (практичні заняття);

Семінар з іконографічного рисунку Святослава Владики;

Навчальні екскурсії (музеї міста, пам’ятки сакрального мистецтва).

Учасниками програми можуть бути не лише люди з мистецькою освітою чи певним досвідом іконопису – спробувати може кожен!

Місце проведення: Інститут релігійних наук св.Томи Аквінського, вулиця Деревлянська, 13, Київ.

Інформація та реєстрація на навчальну програму за посиланням:

Детальніша інформація: arsacra@gmail.org; тел. моб. +38 096 6508615