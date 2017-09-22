- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Анонс: Школа українського іконопису відбудеться у Києві
25 вересня 2017, 12:42 | Анонси | | 0 | | Код для блогу | |
Іконописна школа УКУ «Радруж» пропонує мешканцям столиці унікальну можливість ознайомитися із древнім мистецтвом іконопису та власноруч написати ікону. З цією метою з 16 по 28 жовтня у Києві відбуватиметься Школа українського іконопису.
«Місією нашої школи є дослідження та відродження і повернення у широкий вжиток традиційного українського, і ширше – східнохристиянського, іконопису, — розповідають в «Радруж». — У своїй творчості ми відштовхуємося від найкращих зразків української ікони XIV-XVI ст., у поєднанні із сучасними мистецькими тенденціями і особистою творчістю. Навчаючись у нас, Ви зможете доторкнутись до давнього мистецтва іконопису і духовності ікони, навчитись працювати у традиційній техніці малярства, виключно природніми матеріалами (липова дошка, мінеральні пігменти, органічні зв’язуючі) і, що дуже важливо, написати свою особисту ікону – плід Вашої праці та молитви!”
Двотижнева Школа поєднає практичні заняття з іконопису та лекції з богослов’я ікони.
Програма складатиметься з таких частин:
- Богослов’я ікони (вступна пізнавальна лекція);
- Іконопис (практичні заняття);
- Семінар з іконографічного рисунку Святослава Владики;
- Навчальні екскурсії (музеї міста, пам’ятки сакрального мистецтва).
Учасниками програми можуть бути не лише люди з мистецькою освітою чи певним досвідом іконопису – спробувати може кожен!
Місце проведення: Інститут релігійних наук св.Томи Аквінського, вулиця Деревлянська, 13, Київ.
Інформація та реєстрація на навчальну програму за посиланням:
Детальніша інформація: arsacra@gmail.org; тел. моб. +38 096 6508615
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Анонс: Школа українського іконопису відбудеться у Києві | 25 вересня 2017, 12:42 | Анонси | |
У Львові відреставрують низку старовинних храмів | 25 вересня 2017, 12:30 | Реставрація, збереження культурної спадщини |
У Сумах люди виступили проти будівництва торговельного центру, через яке нищиться храм XVIII ст | 25 вересня 2017, 12:12 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул | 25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика |
Рок-гурт католицьких черниць збирає стадіони прихильників та мільйони переглядів на YouTube | 25 вересня 2017, 10:45 | Світові | |
Останні коментарі
- 25 вересня 2017, 18:40
Якщо РПЦ тіно співпрацює з путіннським режимом то яке там служіння Богу. |
- 25 вересня 2017, 17:13
интересно же было туда уехать украинским священникам, может никогда не бывшим нигде))) А вы разжигайте: один уже от Бога получил по заслугам |
- 25 вересня 2017, 13:28 |
- 25 вересня 2017, 13:26 |
- 25 вересня 2017, 13:24 |
Популярні статті місяця
26 серпня 2017, 10:54 | Аналітика | 19 вересня 2017, 08:40
Український аспект візиту кардинала П’єтро Пароліна до Росії
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
Коментарі