Анонс: У Києві відбудеться круглий стіл про особливості юридичного статусу релігійних організацій у правовому полі України

20 вересня о 14.00 відбудеться «круглий стіл» на тему: «Особливості юридичного статусу релігійних організацій у правовому полі України: статус неприбутковості» (Зала 2).

Організатор: Департамент зовнішніх зв'язків Української Греко-Католицької Церкви в Україні.

Учасники: о. Олекса Петрів - митрофорний протоієрей, кандидат юридичних наук, керівник Департаменту зовнішніх зв'язків УГКЦ в Україні; Шейх Ахмед Тамім - Головуючий у ВРЦіРО, голова Духовного управління мусульман України, Муфтій України;Євстратій (Зоря) - архиєпископ Чернігівський і Ніжинський УПЦ КП; протоєрей Олександр Бахов - голова юридичного відділу УПЦ; пастор Анатолій Козачок - старший пастор церкви "Філадельфія" УХЄЦ; о. Ігор Онищук - протоєрей, кандидат юридичних наук, доцент, референт у справах зв'язків з органами державної влади Патріаршої Курії УГКЦ; Геннадій Білорицький - помічник Головного рабина Києва та України, кандидат юридичних наук; Микола Княжицький - голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності; Ніна Южаніна - голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики; Віктор Єленський - заступник голови Комітету ВР України з питань культури і духовності; Павло Унгурян - голова міжфракційного депутатського об'єднання «За духовність, моральність та здоров'я України»; Юрій Мірошниченко - голова підкомітету з питань діяльності Державної пенітенціарної служби Комітету ВР України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; Оксана Юринець - голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС Комітету ВР України з питань європейської інтеграції; Тетяна Острікова - голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету ВР України з питань податкової та митної політики; Оксана Продан - член Комітету ВР України з питань податкової та митної політики; Андрій Юраш - директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України; Олександр Заєць - голова Правління ГО «Інститут релігійної свободи»; Максим Васін - юрист, виконавчий директор громадської організації «Інститут релігійної свободи».

Коротко. «Круглий стіл» має на меті обговорити необхідність внесення змін до Податкового кодексу України в частині уточнення окремих положень щодо неприбуткового статусу діючих релігійних організацій та спрощення порядку їх включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. Такі зміни мають забезпечити безперервну суспільно важливу благодійну діяльність релігійних організацій, зокрема, з надання необхідної допомоги військовослужбовцям, тимчасово переміщеним особам, мирним жителям на території антитерористичної операції та іншим категоріям громадян, які потребують відповідної допомоги.

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