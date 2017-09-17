Анонс: у Львові проведуть інтенсивний курс іконопису на склі

18 вересня 2017, 15:51 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

Іконописна школа УКУ «Радруж» і Музей УКУ запрошують на інтенсивний 5-денний курс «Ікона на склі».

Дата та час: 9-13 жовтня 18:00-21:00 (щоденно)

Місце проведення: Музей УКУ, аудиторія 106, вул. Хуторівка, 35а

Ікона на склі

Це нагода долучитися до мистецтва традиційної української ікони на склі через вивчення оригінальних творів ХІХ ст. і відтворення їх техніки й живопису. Кожен учасник програми матиме унікальну можливість створити власну ікону – традиційну і самобутню водночас. Навчання відбувається не з книжкових репродукцій, а безпосередньо з оригіналів давніх творів. Викладач – Ольга Горда-Цибко, знавець ікони на склі, досвідчений художник-реставратор Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького.

У програмі:

  • Загальне ознайомлення з сюжетами і стилістикою українських ікон на склі 19 ст.
  • Представлення іконографії Покрову Пресвятої Богородиці;
  • Ознайомлення з технікою темперного живопису на основі органічних та мінеральних пігментів;
  • Практичні заняття: написання власної ікони на склі.

Умова участі: щире зацікавлення сакральним мистецтвом, традицією та духовністю.

Не має значення: наявність чи відсутність попереднього мистецького досвіду або освіти – спробувати можуть всі!

Ікона на склі – це унікальне явище українського народного живопису. Вона вражає своєю безпосередньою простотою, багатством і гармонією барв. У ній відображена церковна іконографічна традиція і душа народу – щира побожність і відчуття краси.

Реєстраційна форма

Реєстрація: до 2 жовтня

Додаткова інформація: Уляна Креховець, координатор Школи іконопису на склі, Іконописна школа Радруж, УКУ, +38 0966508615, u.krekhovets@gmail.com

курс Ікона на склі

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    Останні коментарі

    • Aquinatus | 18 вересня 2017, 17:23

      https://youtu.be/E_4Iq852t3A

    • keleynik | 18 вересня 2017, 13:32

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    • Василий Петров | 18 вересня 2017, 13:14

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    • Roman Revak | 18 вересня 2017, 11:39

      ....сказано багато і добре, але чомусь побоялись сказати що зранку було свято подяки Богу за врожай.. який організували протестантські церкви

    • Ігор Мицько | 17 вересня 2017, 23:41

      "Община" української це пляма, яку залишає песик. Треба "громада"

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