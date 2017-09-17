Анонс: у Львові проведуть інтенсивний курс іконопису на склі

Іконописна школа УКУ «Радруж» і Музей УКУ запрошують на інтенсивний 5-денний курс «Ікона на склі».

Дата та час: 9-13 жовтня 18:00-21:00 (щоденно)

Місце проведення: Музей УКУ, аудиторія 106, вул. Хуторівка, 35а

Це нагода долучитися до мистецтва традиційної української ікони на склі через вивчення оригінальних творів ХІХ ст. і відтворення їх техніки й живопису. Кожен учасник програми матиме унікальну можливість створити власну ікону – традиційну і самобутню водночас. Навчання відбувається не з книжкових репродукцій, а безпосередньо з оригіналів давніх творів. Викладач – Ольга Горда-Цибко, знавець ікони на склі, досвідчений художник-реставратор Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького.

У програмі:

Загальне ознайомлення з сюжетами і стилістикою українських ікон на склі 19 ст.

Представлення іконографії Покрову Пресвятої Богородиці;

Ознайомлення з технікою темперного живопису на основі органічних та мінеральних пігментів;

Практичні заняття: написання власної ікони на склі.

Умова участі: щире зацікавлення сакральним мистецтвом, традицією та духовністю.

Не має значення: наявність чи відсутність попереднього мистецького досвіду або освіти – спробувати можуть всі!

Ікона на склі – це унікальне явище українського народного живопису. Вона вражає своєю безпосередньою простотою, багатством і гармонією барв. У ній відображена церковна іконографічна традиція і душа народу – щира побожність і відчуття краси.

Реєстраційна форма

Реєстрація: до 2 жовтня

Додаткова інформація: Уляна Креховець, координатор Школи іконопису на склі, Іконописна школа Радруж, УКУ, +38 0966508615, u.krekhovets@gmail.com