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Професійний світ – можливість та виклик для Церкви
8 вересня 2017, 13:24 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Сучасне суспільство цінує професіоналів та довіряє їм. У цьому велика можливість та великий виклик для християн, які у цьому році святкують 500-річчя Реформації. Отже саме Реформація зробила можливим для віруючих служити Христу не тільки у сані священика, але і на своєму робочому місці. Сьогодні саме професіонали-християни можуть стати місіонерами церкви у суспільстві, свідчити про Христа на своїх робочих місцях.
Що означає бути християнином на робочому місті? Як поєднати ділові стосунки та християнські цінності? Як християни можуть впливати через свою професію?
На ці питання дасть відповіді Форум "Час професіоналів", який відбудеться 14 жовтня 2017 р. у Луцьку, в церкві "Нове Життя".
Організатори Форуму: Міжнародна місійна організація "Місія Євразія", Обласний молодіжний відділ ВСЦ ЄХБ, Українська баптистська теологічна семінарія, Ініціатива "Місія в професії".
Форум "Час професіоналів" це:
- 500 молодих професіоналів, яки хочуть служити Христу у професії та впливати на світ
- Фокусування на 5 найбільш актуальних професійних напрямках: бізнес, право, медицина, медіа та технології);
- Найкращі спікери та експерти у лідерстві, місії, освіті, розвитку бізнесу та управлінні персоналом. Лідери церков та християнських професійних спільнот
- Унікальна платформа для створення професійних відношень, мотивації, обміну ідеями та моделям служіння
- Можливість стати частиною руху "Місія в професії", що об'єднує 9000 професіоналів-християн у 9 країнах Євразії
Ректор Української баптистської теологічної семінарії (УБТС) Ярослав Пиж, та координатор Ініціативи "Місія в професії" Денис Гореньков так кажуть про завдання Форуму та його користь для церков: "Наше завдання - разом з існуючими церквами формувати місіонерів у професійному світі, які здатні принести зміни в суспільство і привести своїх колег до Христа і церкви. Ми хочемо запросити вас до молитви за форум і запропонувати вам взяти участь у проведенні цієї події».
Більше інформації про Форум ви можете отримати на сайті Ініціативи "Місія в професії": http://mission-in.pro/forum/
та на сторінці Форуму у Фейсбуці https://www.facebook.com/mission.in.pro/
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