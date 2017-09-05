У Софії Київській відбудеться фестиваль «Княжа родина»

5 вересня 2017, 11:46 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

З  8 по 10 вересня у Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться фестиваль  «Княжа родина/Regio genus», повідомляє І-pro.kiev.ua.

Це перший історичний фестиваль для всієї родини у центрі столиці.

Мета фестивалю – продемонструвати мистецькі та родинні зв’язки між Київською Руссю-Україною та європейськими країнами.

У рамках мистецького проекту організатори підготували близько 50 подій для дорослих та малечі.  На відвідувачів чекають концерти, майстер-класи, квести, театральні перформанси, кінопокази, виставки візуального мистецтва, тематичні екскурсії та лекторії. Працюватиме кілька тематичних локацій, спеціально облаштована зона відпочинку, фотозона та фудкорт. А на Золотих воротах влаштують костюмовану екскурсію та масштабне театралізоване дійство.

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теги до статті:Софія Київська
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