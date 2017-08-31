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УГКЦ організовує круглий стіл на тему: Біблія про єдність Церкви
1 вересня 2017, 13:20 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Все частіше в українському суспільстві обговорюється ґенеза та перспектива ідеї Єдиної Помісної Церкви в Україні та набуття українськими Церквами нового канонічного статусу. Зважаючи на важливість цього питання, Українська Греко-Католицька Церква організовує круглий стіл (дискусію) на тему: Біблія про єдність Церкви.
Дискусія відбудеться 7 вересня, о 17.00, у Київському центрі УКУ (вул. Івана Мазепи, 10A).
Головною метою є спроба розпочати обговорення тематики Єдиної Церкви, беручи за основу тексти Святого Письма. Спробуємо відповісти на запитання: чи існують у Святому Письмі тексти щодо єдності Церкви ? Чи існує сьогодні реальна модель майбутньої єдності ? На якому фундаменті має будуватись ідея Єдиної Помісної Церкви в Україні – про це будуть міркувати разом експерти та фахівці богослови з різних конфесій.
Спікери:
- о. Юрій Щурко, завідувач кафедри Біблійних наук УКУ, доктор
біблійного богослов'я, священик УГКЦ (Львів)
- протоєрей Олег Скнарь, викладач кафедри біблеїстики Київської
Духовної Академії УПЦ МП (Київ)
- протоєрей Віталій Клос – завідувач кафедри церковної історії
Київської Богословської Академії УПЦ КП, доктор церковно-історичних
наук (Київ)
Модератор:
– протоєрей Ігор Шабан, голова Комісії УГКЦ сприяння єдності християн
Вхід вільний
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