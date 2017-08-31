УГКЦ організовує круглий стіл на тему: Біблія про єдність Церкви

1 вересня 2017, 13:20 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

Все частіше в українському суспільстві обговорюється ґенеза та перспектива ідеї Єдиної Помісної Церкви в Україні та набуття українськими Церквами нового канонічного статусу. Зважаючи на важливість цього питання, Українська Греко-Католицька Церква організовує  круглий стіл (дискусію) на тему: Біблія про єдність Церкви.

Дискусія відбудеться 7 вересня, о 17.00,  у Київському центрі УКУ (вул. Івана Мазепи, 10A).

Головною метою є спроба розпочати обговорення тематики Єдиної Церкви, беручи за основу тексти Святого Письма.  Спробуємо відповісти на запитання: чи існують у Святому Письмі тексти щодо єдності Церкви ? Чи існує сьогодні реальна модель майбутньої єдності ? На якому фундаменті має будуватись ідея Єдиної Помісної Церкви в Україні – про це будуть міркувати разом експерти та фахівці богослови з різних конфесій.

Спікери:
- о. Юрій Щурко, завідувач кафедри Біблійних наук УКУ, доктор
біблійного богослов'я, священик УГКЦ (Львів)
протоєрей Олег Скнарь, викладач кафедри біблеїстики Київської
Духовної Академії УПЦ МП (Київ)
- протоєрей Віталій Клос – завідувач кафедри церковної історії
Київської Богословської Академії УПЦ КП, доктор церковно-історичних
наук (Київ)
Модератор:
протоєрей Ігор Шабан, голова Комісії УГКЦ сприяння єдності християн

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теги до статті:Єдина Помісна Православна Церква
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    Останні коментарі

    • Василь Кирилич | 1 вересня 2017, 14:42

      Мусульмани моляться. Коментар без коментарів. https://www.youtube.com/watch?v=gD9AzYJCaw8

    • Orest | 1 вересня 2017, 09:58

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    • Василий Петров | 31 серпня 2017, 23:25

      И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом, Лука 23:12.

    • Стефан | 31 серпня 2017, 23:21

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